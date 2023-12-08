Вибивають ЗСУ КАБами з позицій: Defense Express оцінило ситуацію на лівому березі Херсонщини

ЗС РФ починають боятися, що українська сторона буде розширювати плацдарм на інших ділянках лівобережжя. Наразі Сили оборони тримаються у лісовому масиві поблизу Кринок.

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Сили оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині втримують позиції, а ЗС РФ намагаються вибити їх закидаючи авіабомбами. Про це розповів "Еспресо" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Наші підрозділи отримують плацдарми, розташовані поблизу Кринок і далі на схід. У смузі від 3 до 8 км противник не може контролювати цю ділянку і наші морські піхотинці утримують їх у надзвичайно складних умовах. Слід розуміти, що ворог насамперед ефективно використовує зараз КАБи намагаючись вибити наші підрозділи", — пояснив експерт.

Згурець зазначив, що Сили оборони також тримаються у лісовому масиві поблизу села Кринки.

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"Насамперед, це трошки на захід, там починається лісовий масив, де якраз головні стрілецькі сутички. Також зараз ворог починає побоюватися того, що українська сторона буде розширювати плацдарм в інших ділянках, зокрема на сході від Херсону, на лівому березі. У будь-якому разі наш контингент на лівому березі виконує свої завдання втримуючи сили противника", — сказав Сергій Згурець.

У зведенні Генштабі ЗСУ на ранок 8 грудня підтверджують, що ЗСУ тримають зайняті позиції на Херсонщині.

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ проводять атаки малими групами в лісовому масиві біля Кринок, і що в бій кидають нові групи морської піхоти.

Раніше повідомлялося, що геолоковані кадри від 30 листопада, 1 та 3 грудня підтвердили, що Сили оборони вступали в бій із російськими солдатами в селищі Білогрудове. Це підтверджує, що українські захисники зайняли нову позицію на острові Білогрудий на південний захід від Херсона.