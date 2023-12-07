ЗС РФ просунулися у промзоні біля Авдіївки, а ЗСУ укріпили плацдарм на лівому березі, — ISW

Сили оборони утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

Related video

Російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки і поблизу Вербового і посилили штурмові операції на північ від Соледара. Українські штурмові групи кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Луганщині

ЗС РФ продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але безрезультатно. ЗСУ відбили атаки росіян на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Новоселівського, а також на лиманському напрямку. Російські військові блогери заявили, що російські війська просунулися поблизу Синьківки та контролювали до половини населеного пункту і також просунулися до Тернів і Ямполівки. Також окупанти заявили про просування в лісових масивах поблизу Кремінної та Торського, посилення штурмових операцій на північ від Соледара і просунулися вздовж залізничної лінії на схід від Веселого.

Важливо

"Функціонально знищили": під Лиманом ЗСУ поцілили HIMARS по вертольоту Мі-8 РФ (відео)

Російські джерела стверджують, що 6 грудня українські війська здійснили невдалі контратаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міноборони Росії стверджує, що російські війська відбили українські атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки та озера Лиман, а також у напрямку Лимана біля Білогорівки Луганської області та Григорівки.

Ситуація на Донеччині

ЗС РФ досягли невизначених успіхів біля Хромового на захід від Бахмута і просунулися до 400 метрів на південно-західній околиці Бахмута та до 500 метрів у районі Кліщіївки, захопивши невизначену тактичну висоту.

ЗС РФ 6 грудня вели наступальні дії під Авдіївкою і незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Також російські блогери стверджували, що окупанти просунулися на південь від Авдіївського породного відвалу, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, поблизу Первомайського та на схід від Авдіївки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

6 грудня українські війська контратакували під Авдіївкою і нещодавно підтвердили наступ.

Також російські війська контролюють більшу частину Мар’їнки, але українські війська контролюють невелику частину населеного пункту.

Ситуація на Південному напрямку

6 грудня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, але підтвердженого просування не зробили. Російські війська контратакували в західній частині Запорізької області і мають незначні просування.

Українські сили продовжували наземні операції на лівому березі Херсонської області 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Окупанти стверджували, що українські штурмові групи кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту, а також продовжують зміцнювати своє угруповання в самих Кринках. Вони утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

ЗС РФ утримують позиції на островах у річці Дніпро і нещодавно просунулися в цьому районі.

Нагадаємо, що під Авдіївкою російська бронемашина допомогла Силам оборони знищити ворожих штурмовиків. Одна бронемашина підперла іншу і особовий склад не зміг вчасно вибратися.

Раніше повідомлялося, що росіяни налякані, що їхній бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, міг збити ЗРК MIM-104 "Patriot", розташований в Одесі.