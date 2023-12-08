Выбивают ВСУ КАБами с позиций: Defense Express оценило ситуацию на левом берегу Херсонщины

ВС РФ начинают бояться, что украинская сторона будет расширять плацдарм на других участках левобережья. Сейчас Силы обороны держатся в лесном массиве вблизи Крынок.

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Силы обороны на левом берегу Днепра на Херсонщине удерживают позиции, а ВС РФ пытаются выбить их забрасывая авиабомбами. Об этом рассказал "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Наши подразделения получают плацдармы, расположенные вблизи Крынок и дальше на восток. В полосе от 3 до 8 км противник не может контролировать этот участок и наши морские пехотинцы удерживают их в чрезвычайно сложных условиях. Следует понимать, что враг прежде всего эффективно использует сейчас КАБы пытаясь выбить наши подразделения", — пояснил эксперт.

Згурец отметил, что Силы обороны также держатся в лесном массиве вблизи села Крынки.

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"Прежде всего, это немножко на запад, там начинается лесной массив, где как раз главные стрелковые столкновения. Также сейчас враг начинает опасаться того, что украинская сторона будет расширять плацдарм в других участках, в частности на востоке от Херсона, на левом берегу. В любом случае наш контингент на левом берегу выполняет свои задачи удерживая силы противника", -сказал Сергей Згурец.

В сводке Генштаба ВСУ на утро 8 декабря подтверждают, что ВСУ держат занятые позиции на Херсонщине.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ проводят атаки малыми группами в лесном массиве возле Крынок, и что в бой бросают новые группы морской пехоты.

Ранее сообщалось, что геолоцированные кадры от 30 ноября, 1 и 3 декабря подтвердили, что Силы обороны вступали в бой с российскими солдатами в поселке Белогрудовое. Это подтверждает, что украинские защитники заняли новую позицию на острове Белогрудый к юго-западу от Херсона.