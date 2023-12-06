ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра, но страдают от российских КАБов, — ISW (карты)

Аналитики пишут, что есть сведения о том, что ВСУ проводят атаки малыми группами в лесном массиве возле Крынок, и что в бой бросают новые группы морской пехоты.

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Силы обороны 5 декабря продолжили наземные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 декабря.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра.

Карта DeepState: Крынки

Российские "военкоры" сообщают о безуспешным атаках ВСУ малыми группами в лесном массиве возле Крынок (30 км 2 км от берега реки). Но интенсивность растет за счет новых групп морской пехоты.

"Говорить о том, что для ВС РФ этот участок не представляет проблем уже не будем. Украинские позиции в самом селе под обстрелами", — говорится в публикации WarGonzo.

Сообщается также, что подразделения российской 104-й дивизии ВДВ закрепились на окраине Крынок, хотя ISW не нашли этому подтверждений.

Карта ISW: Левобережье Днепра

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские войска за прошедшие сутки нанесли три авиаудара с применением 26 управляемых бомб в направлении Крынок.

Напомним, что ВСУ контратаковали в районе Бахмута и Авдеевки. В Авдеевке есть определенные успехи и продвижение.

Также сообщалось о том, что глава ОП Андрей Ермак оценил возможное промедление с военной поддержкой от США, которое, по его словам, может привести к военному поражению Украины.