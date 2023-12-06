Отбили несколько позиций: ВСУ контратаковали в районе Бахмута и Авдеевки, – ISW (карта)

По данным американских аналитиков, украинские войска заняли две позиции возле Богдановки, а также продвинулись восточнее участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода.

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Силы обороны Украины продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 декабря.

Как отмечают аналитики, в Генштабе ВСУ сообщили о штурмовых действиях украинских сил южнее Бахмута. По словам украинского военного обозревателя, украинские войска контратаковали возле Богдановки и захватили две позиции, ранее занимаемые оккупантами.

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По данным авторов отчета, российские силы продолжили наступательные операции в районе Бахмута, однако не добились каких-либо подтвержденных успехов. По данным Генштаба ВСУ, 5 декабря было отражено не менее 11 российских атак в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Также сообщается, что ВС РФ добились подтвержденных успехов под Авдеевкой. Речь идет о продвижении вдоль участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города.

По информации Генштаба ВСУ, украинские силы отразили по меньшей мере 23 атаки российских войск к востоку от Новобахмутовки, к северо-востоку от Бердич, вблизи Степового, Авдеевки, Северного, и Первомайского.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Аналитики также отмечают, что 5 декабря украинские военные провели контрнаступательные действия под Авдеевкой и добились подтвержденного успеха. Судя по кадрам с геопривязкой от 4 декабря, ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода.

По словам украинского военного обозревателя, украинские войска контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и вынудили российские войска отойти с двух передовых позиций.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Напомним, в отчете ISW от 4 декабря говорится, что украинские войска недавно провели контрнаступательные действия в районе Авдеевки и по состоянию на 1 декабря вернули утраченные позиции.

Также сообщалось, что 4 декабря российская оккупационная группировка войск продолжала наступательные действия на Бахмутском направлении и, по некоторым данным, продвинулась на северо-западном фланге города.