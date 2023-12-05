"Будет поздно": обозреватель объяснил, почему нужно выводить войска из Авдеевки (видео)

Для развертывания дальнейшего наступления, по словам Михаила Жирохова, российские оккупанты постоянно отправляют резервы, которые имеют определенные успехи.

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Украине стоит выводить войска из Авдеевки. Об этом заявил Radio NV военный эксперт и обозреватель Михаил Жирохов.

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Он отметил, что ситуация сейчас является тяжелой. Положительных аспектов на этом направлении не наблюдается.

С военной точки зрения, по мнению Жирохова, нужно выводить группировку. Он считает, что принимать решение нужно быстро.

"Еще буквально несколько дней и может быть поздно", — заявил эксперт.

По его словам, возле Бахмута оккупанты несколько улучшили свои позиции. Для развертывания дальнейшего наступления они постоянно отправляют резервы, которые имеют определенные успехи.

Бои за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 декабря, украинские войска и в дальнейшем сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося российским оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Степного, Северного Донецкой области.

Напомним, 5 декабря военный эксперт Евгений Дикий заявил, что Силы обороны в районе Авдеевки не смогут долго продержаться, если не будет подкрепления. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали. Он добавил, для того, чтобы переломить ситуацию в район Авдеевки нужно перебросить значительные резервы.