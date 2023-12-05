ВСУ заняли новый плацдарм на левом берегу Днепра, — ISW (карта)

По сообщениям аналитиков, геолоцированные кадры от 30 ноября, 1 и 3 декабря подтвердили, что Силы обороны вступали в бой с российскими солдатами в поселке Белогрудово.

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4 декабря Силы обороны продолжили операции на левобережье Херсонской области, где недавно заняли подтвержденную позицию на острове Белогрудый к юго-западу от Херсона. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 4 декабря.

Геолоцированные кадры, которые публиковались 30 ноября, 1 и 3 декабря, подтвердили, что украинские войска вступали в бой с военными из оккупационной группировки войск в поселке Белогрудово (11 км к юго-западу от Херсона).

"Это указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть острова Белогрудый, и что украинские войска недавно заняли позиции вблизи Белогрудово", — допускаю аналитики.

Один из российских "военкоров" также отметил, что по состоянию на 4 декабря украинские силы занимали позиции в населенном пункте Белогрудово.

Еще один российский источник подтвердил, что украинские защитники, хотя и временно, но продвинулись к югу от Крынок (30 км от Херсона и 2 км от берега Днепра). Но при этом российская артиллерия заставила украинские войска отойти с новой позиции.

Новый плацдарм ВСУ в Белогрудово

Другие "военкоры" отмечали продолжающиеся бои возле Крынок, но в последнее время здесь установился паритет сил, и нельзя сказать, что какая-то из сторон конфликта действует успешнее.

Аналитики ссылаются на пророссийский Telegram-канал "Два майора", автор которого отмечает плохие действия против украинских сил в Крынках.

Утверждается, что подразделения ВДВ и подразделения 70-й мотострелковой дивизии испытывают трудности во взаимодействии с соседними подразделениями и не могут разобраться со своими проблемами.

"Из-за этого многих отводят с передовых позиций", — говорится в публикации.

По его словам, в этом районе идет работа артиллерии с обеих сторон, и у украинцев это получается заметно лучше: за счет дальнобойности и того, что ВС РФ не могут вести контрбатарейную борьбу.

Российским артиллеристам приходится быстро менять позиции под постоянным наблюдением украинских БПЛА.

Российский "военкор" отмечает также, что "снарядного голода" ВСУ, судя по всему, не испытывают — и солдатам нужно морально готовиться к тому, что на голову прилетит кассетный боеприпас.

Сообщается о значительном скоплении украинской аэроразведки, и то что "дроны-камикадзе создают огромнейший радиус поражения техники".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска "Днепр" в Херсонской области пользуются плохой погодой для перегруппировки и сосредоточивают основные силы против украинского плацдарма в Крынках.

Напомним, что накануне в публикации BBC утверждалось, что украинский солдат рассказал об "аде" на левобережье Днепра. Несмотря на громадные сложности, морские пехотинцы ВСУ смогли окопаться на левом берегу. Отчасти за счет поддержки артиллерии с высоты правого берега.

Также сообщалось, что 4 декабря ВС РФ продвинулись на фланге Бахмута и заявили о контроле над частью Синьковки Харьковской области, хотя аналитики не нашли визуальных подтверждений продвижению под Купянском.