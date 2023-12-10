Для противодействия ВСУ: обозреватель назвал численность техники и войск на левобережье Днепра

На левом берегу Херсонской области, как отметил военный эксперт Александр Коваленко, ВС РФ держат около 380 танков, до 1 тысячи боевых машин, ориентировочно 500 единиц артиллерийских систем и менее сотни РСЗО.

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Группа войск "Днепр" российских оккупантов превышает 70 тысяч человек. Это больше чем две недели назад, когда их количество составляло ориентировочно 65 тысяч. Подробности сообщил военный обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

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На юго-запад от населенного пункта Крынки российские захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны Украины. Командование оккупантов, по его словам, не может найти оптимальное решение проблемы левого берега, контроль украинских войск на котором расширяется.

Он назвал и количество техники, которая привлечена для операций оккупантов. ГВ "Днепр" имеет в составе:

танки — около 380;

ББМ — до 1 тыс;

артиллерия ствольная — 500;

РСЗО — менее 100.

Коваленко обратил на ситуацию с подразделениями оккупационных войск. Качественных изменений с техникой у них не произошло.

"К западу от Олешек, 24-й МСП 70-й МСД занял оборону... В свою очередь разведчиков из состава 127-й ОРБр отправили под Подлесное, как подкрепление 404-й МСП терморегулирующих вентилей", — говорится в заметке.

Специалист сделал вывод, что беспокойство в рядах командования ГВ "Днепр" нарастает. Практически все участки, которые он назвал, имеют крайне ограниченную логистику. Ее перерезание является для оккупантов фатальным.

Напомним, американские аналитики из Института изучения войны сообщили, что россияне стремятся перехватить инициативу на фронте в Украине до выборов президента РФ. Киев, по мнению аналитиков Института изучения войны, по собственному желанию решил значительно сократить свои контрнаступательные операции еще до начала наступлений российских оккупационных подразделений.