"Цвинтар техніки": морпіх ЗСУ показав кадри після боїв на лівому березі Херсонщини (відео)

Українські військові впевнено тримають Кринки. По ворогу працюють FPV-дрони та артилерія, проте ворог атакує КАБами, розповів доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

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Біля селища Кринки в Херсонській області українські морпіхи тримають плацдарм. Українські морпіхи 35-ї ОБрМП показали кадри після боїв на лівому березі.

Морпіхи зазначили, що росіяни висадили десант перед їхніми позиціями, проте бійці змогли "підправити їхні плани".

Український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що на лівобережжі створили "новий цвинтар" для ворога та його техніки.

"Українські морпіхи героїчно тримають плацдарм біля селища Кринки на лівому окупованому березі Херсонщини. Біля Кринок новий цвинтар р*сні та її техніки", — сказав Андрій Цаплієнко.

Українські морпіхи показали відео з дрона після серії вибухів біля Кринок. Російська військова техніка рухалася дорогою, у той час, як українці завдавали ударів по ворогу. Окупанти намагалися втекти, проте їм в не вдалося — після влучних атак ворожа техніка загорялася, а в небо здіймався густий сірий дим. Крім цього, бійці показали вбитого та пораненого окупантів, які лежали біля розбитих бронемашин та посеред дороги.

Доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що українські військові впевнено тримають Кринки.

"Р*сня не рухається, бо там дуже добре працюють наші FPV та арта, але КАБи це п*здець, сиплять десятками в день, рівняючи все", — сказав він.

"Осман" наголосив, що не знає, як хлопці тримаються, де вони черпають стільки натхнення, але "стоять дуже міцно".

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що українські військові під час наступу знищили російський БТР з системою придушення РП-377 біля Кринок у Херсонській області. Для його ліквідації знадобилося три FPV-дрони.

8 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські військові втримують позиції на лівому березі Дніпра, проте окупанти намагаються їх закидати КАБами. Зокрема, Сили оборони тримаються у лісовому масиві поблизу Кринок.