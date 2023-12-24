"Тотальна ганьба": оглядач пояснив плани РФ щодо свого угруповання в районі села Кринки

Бажаного результату командуванню загарбників застосування тактичних груп в районі села Кринки, як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, не дало.

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Військові РФ докладають максимум зусиль для нейтралізації плацдарму Сил оборони України на лівому березі Херсонщини, але збільшення кількості окупаційних підрозділів не приносить результатів. Подробиці повідомив у Telegram військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив".

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З його слів, на початку листопада угруповання військ РФ "Днепр" зосередило кількість в 64 тисяч осіб, а станом на зараз це понад 74 тисячі. Загалом бойових броньованих машин окупанти зосередили до 750 одиниць на початку листопада. Зараз ця кількість збільшилася до 950, що зумовлено збільшеною потребою штурмових дій.

Коваленко зазначив, що водночас спостерігається скорочення артилерійської компоненти. На початку листопада на озброєнні ГВ "Днепр" було майже 900 ствольних арт-систем, зараз їх близько 550.

Для блокування плацдарму українських військ на лівому березі найефективніше окупанти застосовують 104 ДШД і 810 ОБр МП. Бажаного результату командуванню загарбників застосування тактичних груп, чисельно порівнянних із двома бригадами, на флангах і фронтально на село Кринки не дало. Це може змусити окупантів збільшити кількість особового складу до 80 тисяч.

Окрім постійного угруповання, триває формування двох дивізій, які можуть залучити для штурмів у цій локації. Для цього окупанти можуть використати ресурс ГВ "Оборона Крыма".

"З іншого боку, збільшення угруповання, яке і так у сотні разів перевищує групу, що утримує плацдарм і яку не можуть вибити, це вже не просто моветон, а тотальна ганьба", – пояснив він.

Бої на Херсонщині – дані Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як вказано у звіті Генерального штабу Збройних сил України станом на 24 грудня, наші війська й надалі намагаються розширити плацдарм. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 марних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Нагадаємо, 22 грудня Коваленко пояснив, чим особливі лінії оборони, які будує Україна. Військовий оглядач зазначив, що українці зробили висновки з надмірного мінування, яке застосували ЗС РФ на Запорізькому напрямку. ЗСУ отримали досвід, і тепер ворог не може просунутися на одній зі східних ділянок фронту.