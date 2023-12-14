OSINT-розслідувач показав, які вогневі засоби ЗС РФ використовує під Кринками (карта, відео)

На території села Кринки на Херсонщині можна побачити місця масової загибелі російської піхоти і бронемашин. ЗС РФ використовують авіацію, реактивну артилерію та вогнеметні системи для знищення українських плацдармів.

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Російське командування завдає масованих ударів по селу Кринки на Херсонщині, намагаючись вибити звідти морпіхів Сил оборон України. В хід ідуть найрізноманітніші засоби — від паперової пропаганди до ударів з повітря. Ситуацію на полі бою на півдні України проаналізував OSINT-розслідувач з ніком Andrew Perpetua у соцмережі X (раніше — Twitter).

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Andrew Perpetua позначив на карті спроби ЗС РФ добитись успіху у Кринках, починаючи з 27 жовтня 2023 року. Також показав, у яких точках сконцентровані місця невдалих штурмів з використанням піхоти і техніки. Різні засоби позначив певними "іконками":

червоні та сині літаки – авіаудари керованими авіабомбами і дрони (у більшості випадків — FPV);

сонця – удари ТОС;

гелікоптери – удари керованими ракетами;

черепи – місця масової загибелі військових ЗС РФ;

вибухи – знищені бронемашини росіян;

кола – артилерійські удари;

ракети – удари РСЗВ "Градів";

рупори – агітаційні листівки від росіян;

трактори – пошкоджена техніка;

чоловічки з гвинтівками – атакуюча російська піхота.

На світлині, опублікованій OSINT-розслідувачем, можна побачити з сотню позначок, які повністю вкривають територію західну частину села Кринки на Херсонщині. При цьому ворог досі не здобув тут перевагу — це засвідчують відео від бійців ЗСУ.

Бойові дії у Кринках на Херсонщині Фото: X / Andrew Perpetua

Автор дослідження також підготував відео. На відео збільшив масштаб і додав кадри, які підтверджують те чи інше вогневе ураження.

Зазначимо, орієнтовна площа ділянки, показаній розслідувачем — близько 1,73 кв. км. Місця боїв розташовані вздовж річища Конки. Відстань до Дніпра — близько 1,7 км.

Село Кринки на Херсонщині, біля якого розташовано плацдарм ЗСУ Фото: Google Maps

Бої за Кринки — деталі

Зазначимо, про розширення лівобережного плацдарму ЗСУ стало відомо у жовтні 2023 року. Спершу українські бійці дістались до Піщанівки, потім просунулись до Козачих Лагерів і Кринок. Другий місяць поспіль морпіхи Сил оборони зупиняють спроби ворога повернути втрачені позиції.

12 грудня бійці показали кадри знищення російської техніки, яку ворог кинув на нові українські укріплення. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни встановили, що ЗСУ змогли переправити на лівий берег ще 30-50 військових, щоб підсилити плацдарм.

Експерти DeepState розповіли про нову тактику ЗС РФ, яка може пояснити частину позначок на карті OSINT-ера. Ворог для атаки на морпіхів використовує колони бронемашин, наповнених піхотою. У якийсь момент піхота висаджується і намагається штурмувати українські позиції.

Нагадуємо, командир екіпажу вертольота ЗСУ пояснив, як почали діяти росіяни, щоб вберегти свої повітряні судна. Крім того, ЗС РФ вдалось досягнути певних успіхів на Донеччині та Харківщині — відповідні зміни вже позначені на онлайн-карті бойових дій.