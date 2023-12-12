Нові бійці та закріплення: ЗСУ продовжили наземні операції біля Кринок на Херсонщині, — ISW (карти)

Російські війська мають незначне просування на Лиманському напрямку, вказали аналітики Інституту вивчення війни. Відзначили, що тривають бойові зіткнення на усій лінії фронту від Куп'янська до Кринок.

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11 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) нарахували на лінії фронту в Україні 13 точок, де відбувались бойові зіткнення між ЗСУ та ЗС РФ. Росіяни намагаються атакувати відразу у кількох напрямках від Куп'янська до Великої Новосілки. Тим часом як ЗСУ втримують позиції на лівобережжі Херсонщини і атакують під Вербовим у Запорізькій області. Свої спостереження з війною в Україні аналітики опублікували на порталі ISW.

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Російське командування продовжує намагання захопити Донецьку та Луганську області, ідеться у статті на порталі ISW. Вказується, що саме тут докладаються основні зусилля. Бойові дії на півдні — "для підтримки головних зусиль росіян".

Війна в Україні — бої у Херсонській області

Інформацію про ситуацію на лівобережжі Херсонщини аналітики ISW отримали, вивчивши повідомлення російських військкорів. Зокрема, вони стверджували, що ЗСУ вдалось переправити під Кринки ще 30-50 військових. Крім того, українські бійці ще міцніше закріпились біля даного населеного пункту, хоч росіяни запевняють, що мають певні успіхи після низки авіаударів, пишуть дослідники.

Ситуація на Херсонському відтинку фронту станом на 11 грудня 2023 року Фото: ISW

Куп'янський напрямок — деталі

На лінії фронту від Куп'янська у Харківській області до Діброви у Донецькій області є певне просування ЗС РФ, пояснили аналітики. Основні напрямки атак, які згадуються у звітах українського командування — Синьківка, Петропавлівка, Макіївка, Терни. Зауважили, що на деяких відео російські війська помічені біля Діброви — на південний схід від населеного пункту. Між тим російські військкори стверджують, що ЗСУ просунулись і закріпились неподалік від Широкої Балки.

Ситуація на східному відтинку фронту станом на 11 грудня 2023 року Фото: ISW

Лінія фронту на Донбасі та півдні — поточна ситуація

На Бахмутському напрямку ЗС РФ атакували біля восьми населених пунктів: біля Спірного, Веселого, Сіверська, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Жодного просування ворога не виявлено, ідеться у статті аналітиків.

Водночас дещо південніше, тривають бої на флангах біля Авдіївки. Російські джерела, на які посилаються аналітики, розповіли про тактичні атаки ЗС РФ на північному фланзі біля Степового. Крім того, запевняли, що начебто окремі підрозділи ЗС РФ дістались до північних кварталів Авдіївки — цьому в ISW не знайшли жодного підтвердження.

Біля Мар'їнки також триває спротив діям ЗС РФ. Зокрема, у даному населеному пункті ЗСУ втримують ще 3% території. Українські воїни атакували біля Георгіївки, тоді як росіяни — біля Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Далі на південь відзначено активність росіян на південний захід від Великої Новосілки — спробували атакувати біля Приютиного, написали в ISW. Однак усі проби просунутись були не вдалі, а військові підрозділу "Шторм-Z" ЗС РФ скаржаться на холод та відсутність зв'язку. Крім того, відбулись атаки ЗСУ біля Вербового: на даному відтинку ворог має нестачу РЕБ та артилерії.

Ділянка фронту від Бахмуту до Великої Новосілки станом на 12 грудня 2023 року Фото: ISW Ділянка фронту від Роботиного до Великої Новосілки станом на 12 грудня 2023 року Фото: ISW

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 грудня вказали, де і скільки разів атакували ЗС РФ. Зокрема, ворог атакував 12 разів на Куп'янсько-Лиманському напрямку, 13 разів — на Бахмутському, 36 — на Авдіївському, 12 — на Мар'їнському, 3 — біля Приютиного.

Між тим 9 грудня експерти DeepState розповіли про особливу тактику, яку застосовують підрозділи ЗС РФ під Кринками на Херсонщині. Ворог кидається вперед бронемашинами, намагаючись закинути в тил ЗСУ свою піхоту. Однак ця тактика невдала, оскільки і бронемашини, і піхота нищаться Силами оборони.

Нагадуємо, експерти пояснили, що станеться зі світом, якщо президент РФ Володимир Путін здобуде перемогу на війні в Україні. Тим часом аналітики відзначили, чим вирізняються атаки ворога під Авдіївкою.