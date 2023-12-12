Рухне міжнародний порядок: перемога РФ у війні спричинить катастрофу для Заходу, — експерт

За словами аналітика Деніела Ханнана, Росія має демографічну перевагу перед Україною. Крім того, частину своєї економіки Кремль перенаправив на оборонну продукцію, на зброю і боєприпаси.

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Якщо Росія зможе перемогти у війні з Україною і захопити решту її територій, у світі виникатимуть дедалі нові військові конфлікти. Про це повідомив аналітик, колишній член Європарламенту Деніел Ханнан у своїй статті для The Telegraph.

Експерт зазначив, що у Росії є демографічна перевага перед Україною. Крім того, частину своєї економіки Кремль перенаправив на оборонну продукцію, на зброю і боєприпаси.

"Довгострокові витрати переходу до економіки воєнного часу для російського народу жахливі. Володимир Путін прирік своїх багатостраждальних людей на роки злиднів і голоду. Але на цей момент це працює", — написав Ханнан.

Він також зазначив, що Росія зробила висновки зі своїх помилок. Вона змогла побудувати надійну лінію оборони на півдні. Що стосується президента РФ Володимира Путіна, то раніше він боявся залишати межі РФ. Однак нещодавно він відвідав ОАЕ і Саудівську Аравію, що свідчить про його куди більшу впевненість.

Експерт заявив, що будь-яка угода, яка винагородить російську агресію, стане сигналом решті світу, що НАТО не змогло врятувати Україну, хоча альянс пообіцяв її підтримувати.

Ханнан зазначив, що навіть якщо можлива якась угода, яка не винагороджувала б РФ настільки відкрито, то Захід все одно не повинен дати Путіну перемогти Україну у війні.

"Якщо Росія в кінцевому підсумку анексує землі (України, — ред.) силою, програє не тільки Захід; програє весь міжнародний порядок після 1945 року", — написав Ханнан.

Нагадаємо, що сенатор США від штату Огайо і політик-республіканець Джей Ді Венс заявив, що ніхто насправді і не вірив у перемогу України у війні з Росією. Він упевнений, що попереду переговори. За його словами, в інтересах США — залишити частину українських територій Росії.