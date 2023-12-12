ЗСУ задають темп битви: морпіхи знищили техніку РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

За даними аналітиків, бої за село Кринки тривають. Росіяни намагалися на техніці втекти з позицій, проте українські захисники завдали по них ударів.

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Українські військові продовжують боротьбу з російськими окупантами на полі бою і особлива активність фіксується на лівому березі Херсонської області, де ЗСУ змогли створити плацдарм. Аналітики з DeepState поділилися кадрами ефективної роботи 35 ОБрМП в одному з населених пунктів.

Йдеться про село Кринки в Херсонській області. Бійці 88-го батальйону 35-ї ОБрМП поділилися кадрами своєї ефективної роботи, внаслідок чого російські окупанти зазнали втрат на західних околицях населеного пункту.

"Бої за село тривають і, як бачимо, незважаючи на надскладну ситуацію, наші бійці у складі морської піхоти і ТрО ведуть боротьбу і мають успіхи зі знищення ворога, задаючи темп битви", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що противник на своїй техніці з високою швидкістю намагався пересуватися дорогою в лісі, однак кілька ефективних ударів з боку українських захисників зупинили їх. Місцевість була оповита густим димом.

Бійці ЗСУ продовжують завдавати втрат ЗС РФ на лівому березі Херсонської області Фото: DeepStateMAP

Яких втрат зазнав противник — поки що невідомо.

Варто зазначити, що ще 7 грудня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли про те, що ЗСУ зміцнили плацдарм на лівому березі Херсонської області.

Сили борони утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Таборів. Також захисники ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ під Горлівкою Донецької області. Бійці Сил оборони відбили в росіян один із териконів під містом, яке окуповане з 2014 року, заявив глава держави. Тепер українські воїни закріплюються на нових позиціях.