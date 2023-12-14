OSINT-расследователь показал, какие огневые средства ВС РФ использует под Крынками (карта, видео)

На территории села Крынки на Херсонщине можно увидеть места массовой гибели российской пехоты и бронемашин. ВС РФ используют авиацию, реактивную артиллерию и огнеметные системы для уничтожения украинских плацдармов.

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Российское командование наносит массированные удары по селу Крынки на Херсонщине, пытаясь выбить оттуда морпехов Сил обороны Украины. В ход идут самые разнообразные средства — от бумажной пропаганды до ударов с воздуха. Ситуацию на поле боя на юге Украины проанализировал OSINT-расследователь с ником Andrew Perpetua в соцсети X (ранее — Twitter).

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Andrew Perpetua обозначил на карте попытки ВС РФ добиться успеха в Крынках, начиная с 27 октября 2023 года. Также показал, в каких точках сконцентрированы места неудачных штурмов с использованием пехоты и техники. Различные средства обозначил определенными "иконками":

красные и синие самолеты — авиаудары управляемыми авиабомбами и дроны (в большинстве случаев — FPV);

солнца — удары ТОС;

вертолеты — удары управляемыми ракетами;

черепа — места массовой гибели военных ВС РФ;

взрывы — уничтоженные бронемашины россиян;

круги — артиллерийские удары;

ракеты — удары РСЗО "Градов";

рупоры — агитационные листовки от россиян;

тракторы — поврежденная техника;

человечки с винтовками — атакующая российская пехота.

На фотографии, опубликованной OSINT-расследователем, можно увидеть с сотню отметок, которые полностью покрывают территорию западной части села Крынки на Херсонщине. При этом враг до сих пор не получил здесь преимущество — об этом свидетельствуют видео от бойцов ВСУ.

Боевые действия в Крынках на Херсонщине Фото: X / Andrew Perpetua

Автор исследования также подготовил видео. На видео увеличил масштаб и добавил кадры, которые подтверждают то или иное огневое поражение.

Отметим, ориентировочная площадь участка, показанной расследователем — около 1,73 кв. км. Места боев расположены вдоль русла Конки. Расстояние до Днепра — около 1,7 км.

Село Крынки на Херсонщине, возле которого расположен плацдарм ВСУ Фото: Google Maps

Бои за Крынки — детали

Отметим, о расширении левобережного плацдарма ВСУ стало известно в октябре 2023 года. Сначала украинские бойцы добрались до Песчановки, затем продвинулись до Казачьих Лагерей и Крынок. Второй месяц подряд морпехи Сил обороны останавливают попытки врага вернуть утраченные позиции.

12 декабря бойцы показали кадры уничтожения российской техники, которую враг бросил на новые украинские укрепления. Тем временем аналитики Института изучения войны установили, что ВСУ смогли переправить на левый берег еще 30-50 военных, чтобы усилить плацдарм.

Эксперты DeepState рассказали о новой тактике ВС РФ, которая может объяснить часть отметок на карте OSINT-ера. Враг для атаки на морпехов использует колонны бронемашин, наполненных пехотой. В какой-то момент пехота высаживается и пытается штурмовать украинские позиции.

Напоминаем, командир экипажа вертолета ВСУ объяснил, как начали действовать россияне, чтобы уберечь свои воздушные суда. Кроме того, ВС РФ удалось достичь определенных успехов в Донецкой и Харьковской областях — соответствующие изменения уже обозначены на онлайн-карте боевых действий.