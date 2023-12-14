42 Shahed атаковали Украину: обломки БПЛА попали в общежитие с детьми, много раненых (фото)

Российские войска атаковали порты на Дунае двадцатью дронами-камикадзе Shahed-136. Обломки БПЛА повредили также зернохранилища и общежитие.

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В ночь с 13 на 14 декабря ВС РФ ударили по Украине стаей дронов-камикадзе Shahed-136 — БПЛА массово атаковали Одесскую область. В целом командование насчитало 42 иранских беспилотников, которые были задействованы во время атаки. Кроме того, враг использовал управляемые ракеты С-300, чтобы нанести ущерб южным областям Украины. О деталях ночной атаки РФ рассказали в Воздушных силах ВСУ на странице Facebook.

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Командование Воздушных сил отметило, что 42 дрона-камикадзе запускались тремя волнами из разных российских полигонов: из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. Из 42 БПЛА силы ПВО уничтожили 41 вражеский аппарат.

Началась российская атака в 19:00 13 декабря, говорится в заметке. Основной удар был направлен в Одесскую область и именно здесь обезвредили подавляющее большинство российских БПЛА, рассказало командование.

В ночь на 14 декабря враг также запустил шесть управляемых зенитных ракет С-300 — они ударили по Херсонщине и Николаевщине, говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

Ночной удар РФ — детали атаки 13-14 декабря

Отметим, о первых БПЛА, которые начали атаку вечером 13 декабря, Воздушные силы сообщили в 18:45. Говорилось, что они направлялись в сторону Запорожья и Днепропетровской области. Через полчаса, в 19:26, стало известно о движении дронов-камикадзе в направлении Одесской области: основная угроза — для Белгород-Днестровского района.

Следующая волна дронов летела в 22:45, говорится в ряде сообщений Воздушных сил. Российские БПЛА угрожали Рени, Измаилу, Сарате. Третья волна состоялась в 0:05.

Кроме того, в полночь объявлялась ракетная опасность для четырех центральных областей — Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой. О попадании или сбитии не сообщалось.

В целом воздушная атака ВС РФ продолжалась 7 часов: с 19:00 13 декабря до 2:36 14 декабря, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале командования.

Последствия атаки дронов и ракет

Отметим, глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил некоторые детали о последствиях российского удара. По словам чиновника, обломки снарядов ВС РФ повредили общежитие и ранили 11 человек.

Ночной удар по Одесской области — повреждено общежитие

Среди пострадавших — трое детей: два 8-летних мальчика и 12-летняя девочка. Дети получили "контузии и закрытые черепно-мозговые травмы" — их доставили в больницу. Взрослые также имеют контузии и различные виды травм — всем оказывают помощь медики.

Последствия удара РФ по Одесской области Разрушения в Одесской области

Также чиновник сообщил, что на дунайские порты летели сразу 20 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все российские БПЛА.

Последствия удара РФ по югу Украины 14 декабря

В Telegram-канале "Силы обороны Юга" рассказали детали о ночном ударе россиян по Одесской области. Главное направление атаки — Придунавье, говорится в заметке. В данном направлении летело 39 дронов-камикадзе, на которые начали охотиться силы ПВО. Над Херсонщиной удалось сбить 2 БПЛА, над Николаевщиной — 5, над Одесской областью — 32.

На Дунае враг снова целился по припортовой инфраструктуре. В результате отражения ночной атаки ВС РФ повреждены два зернохранилища, раненых нет.

Между тем российские ракеты С-300 летели по Миролюбовке в Херсонской области и по Снигиревке в Николаевской области. В Миролюбовке под удар РФ попал частный дом: под руинами погибла пожилая женщина. В Снигиревке никто не пострадал, также нет повреждений.

Другие главы военных администраций областей, которым угрожала воздушная опасность, не сообщали о работе ПВО или последствиях атаки. Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко писал о сигналах воздушной тревоги, как и руководители Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак поздравил односельчан с тем, что в регионе не было обстрелов.

Предыдущая массовая атака дронами состоялась в ноябре — тогда ВС РФ ударили 75 дронами-камикадзе. Силы ПВО обезвредили 74 российских аппарата.

Напоминаем, накануне, 13 декабря, ВС РФ запустили по Украине 10 ракет, которые летели в направлении Киева. Воздушное командование заявило, что россияне использовали для атаки баллистические ракеты "Искандер" и ракеты С-400. Всю баллистику сбили силы ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.