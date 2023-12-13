Белгороду и Брянску приготовиться: как ВСУ ответят на ночные ракетные удары по Киеву

Внезапные ночные атаки окупантов по жилым районам столицы Украины продолжаются, количество пострадавших все больше. Россиянам стоит ждать ответных ударов дронами и дальнобойными ракетами по объектам в Брянской, Курской и Белгородской областях. Фокус разбирался, каким способом можно прекратить ракетный террор ВС РФ.

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Российские военные вторую ночь обстреливают Киев баллистическими ракетами. В ночь с 12 на 13 декабря по столице ударили десятью зенитными ракетами из Брянской области. Средства ПВО сбивали снаряды, но обломки падали на гражданский сектор, в том числе на территорию детского сада в Днепровском районе. Пострадал и расположенный рядом жилой дом — загорелся балкон на шестом этаже.

Киевский мэр Виталий Кличко рассказывал, что часть обломков ракет упала на территории медицинского учреждения. Взрывная волна выбила стекла в корпусах, а посреди двора образовалась воронка. Всего в результате ракетной атаки пострадали 53 человека.

Предыдущий удар по столице оккупанты нанесли в ночь с 10 на 11 декабря восемью баллистическими ракетами. В тот раз обломки сбитых снарядов упали в Дарницком и Голосеевском районах.

Воздушные силы ВСУ заявили об уничтожении всех баллистических целей во время двух указанных атак. Глава Офиса президента Андрей Ермак 13 декабря сказал, что Киев обстреливали ракетами 48Н6, выпущенных из установки С-400. Такие снаряды летят на расстояние до 150 км, а их модифицированные версии — до 200 км. Примерно такое же расстояние от Киева до Брянска.

Расстояние от Киева до Брянска – около 200 километров

Ракеты "Нептун" и "Гром" помогут: география ударов по РФ расширится

Немедленного удара по Брянской области и другим приграничным с РФ районам не последовало. Тем не менее, у ВСУ имеется достаточно средств для ответа на подобные атаки. Поражать военные объекты можно БПЛА, ракетами и действиями диверсионных групп, уверен директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, нужно уже планировать разведоперации на будущее и рассчитывать применение средств поражения.

"Мы ранее наблюдали поражение инфраструктурных объектов и предприятий ОПК в России. Дальше география ударов расширится. К сожалению, мы пока ограничены требованиями Запада не применять их вооружение по территории страны-агрессора", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Кроме беспилотников, Украина произвела ряд дальнобойных ракет, к примеру, модернизированный вариант противокорабельного комплекса "Нептун" от конструкторского бюро (КБ) "Луч". Его приняли на вооружение три года назад для поражения кораблей в открытом море.

Российские пропагандисты, как замечает Рябых, семь раз отчитывались о якобы уничтожении ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Гром", который разработало КБ "Южное". Запланированная дальность стрельбы ОТРК — до 500 километров.

Ракеты "Гром" применяются против важных объектов противника: командных пунктов, средств ПВО, ракетных и артиллерийских батарей, а также скопления войск и техники.

Пусковая установка "Гром" способна запускать крылатые ракеты наземного базирования "Коршун-2". Пока данный боеприпас — лишь проект, созданный на основе советской крылатой ракеты Х-55 и возможностью поражения целей на расстоянии до 700 км.

Зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант, вполне подойдут для ответных атак комплексами С-400. Об использовании этого типа ракет в качестве наземной баллистики говорили в британской разведке. По категории НАТО снаряд проходит как SA-5 Gammon.

"Не стоит исключать, что у ВСУ скоро появится еще какое-то мощное средство. У нас действует ракетная программа с 2020 года (президент Украины Владимир Зеленский в начале июля 2019 года утвердил задачи по разработке программы ракетно-реактивного вооружения до 2030 года, — ред)", — подчеркивает Рябых.

"Вопрос справедливости": ВСУ продолжит бить по объектам в трех областях РФ

Симметричные ответы России за обстрелы украинской территории можно уже наблюдать. Сегодня ночью над Крымом звучал сигнал воздушной тревоги, в Севастополе работало российская ПВО, но о последствиях ударов россияне молчат, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Кроме временно оккупированного Крыма надо работать по военным объектам в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это вопрос справедливости. Еще одна важная цель — объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие теплом и электричеством воинские части и предприятия ОПК", — рассказывает специалист.

Параллельно стоит увеличивать возможности противовоздушной обороны Украины. Американский ЗРК Patriot — единственное средство, способное сбивать вражескую баллистику. Как говорил Зеленский, чтобы армия РФ не запугивала миллионы людей, Украине нужно 50 таких батарей.

"Пока у нас только три системы. Конечно, это не позволяет нам говорить о закрытии неба", — подытожил Селезнев.

Напомним, ночью 13 декабря российские войска атаковали девятью иранскими дронами Shahed гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Все БПЛА сбили, но из-за падения обломков были ранены два человека.

Фокус ранее писал, что Россия накопила порядка 870 ракет для возможных атак по энергетической системе, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и транспортным хабам в Украине.