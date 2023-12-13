Разрушения и раненые: последствия ночной атаки Shahed по Одесской области (фото)

По информации Сил обороны юга, один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в городе. Вспыхнул пожар.

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Россияне атаковали беспилотниками Shahed-131/136 гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Все 9 дронов удалось сбить, однако в результате падения обломков пострадали 2 человека, есть разрушения. Об этом сообщают Силы обороны юга.

По их информации, один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Кроме того, отмечают, что двое гражданских сотрудников получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

"Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 — выгорели дотла", — говорится в сообщении.

Также, по информации Сил обороны юга, в Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 13 декабря Вооруженные силы России выпустили по Киеву 10 баллистических ракет. Все вражеские цели были уничтожены противовоздушной обороной в небе. Обломки ракеты упали в трех районах столицы. Ранения получили более 50 человек.

Также известно, что обломки одной из ракет упали на территорию медучреждения. В корпусах больницы выбило окна, а травмы получил один человек.

Напомним, представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты уже несколько ночей выпускают по столице Украины в ночные часы баллистические ракеты. В Воздушных силах ВСУ говорят, что таким образом ВС ПФ пытаются использовать эффект неожиданности и нанести удары в те часы, когда люди спят.