Изуродовали детский сад, разбили авто: появились фото и видео последствий атаки РФ по Киеву

От российского удара пострадал подъезд дома, в котором проживали граждане старшего возраста, сообщил министр МВД Игорь Клименко. Люди не могли передвигаться самостоятельно, поэтому спасатели им помогли выбраться из разбитых квартир.

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13 декабря министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о последствиях российского удара баллистикой по Киеву. Обломки ракеты ВС РФ упали на территорию детского сада возле дома, где загорелся балкон на шестом этаже. В садике пострадал охранник. Кадры с места событий, на которых видны разрушения, а также момент спасения людей, Клименко опубликовал в Telegram-канале.

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Клименко не указал, в каком именно районе находится детский сад, поврежденный осколками российской ракеты. Охранник, который на момент атаки ВС РФ находился в здании, получил ранения, но его жизни угрозы нет.

По словам министра, 34 человека нуждались в помощи врачей — их госпитализировали. Граждане получили колото-срезанные раны, также имеют реакцию на стресс.

Из дома в Днепровском районе Киева, где начался пожар на шестом этаже, спасли 17 человек. Среди них были пять человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, написал министр. Отметим, КГВА указала, что событие произошло в Деснянском районе.

На фотографиях, опубликованных Клименко, можно увидеть людей старшего возраста, которых выводят из пострадавшего дома. Также есть кадры, сделанные во дворе многоэтажки — видно разбитые и сгоревшие автомобили. На одном фото — территория детского сада, на который упал обломок ракеты ВС РФ.

Городской голова Киева Виталий Кличко также добавил детали о последствиях российской ночной атаки. По словам чиновника, обломки ракеты РФ упали на территории медицинского учреждения в неуказанном районе столицы. Взрывная волна вынесла стекла в корпусах, а посреди двора образовалась воронка. Пострадал один человек, написал мэр. Также уточнил данные о количестве пострадавших — 53 человека, из них 45 — в Днепровском районе. В больницу попали 20 человек, из них двое детей (также из Днепровского района).

Обстрел Киева — детали удара 13 декабря

В ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ атаковали Киев десятью баллистическими ракетами, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Силы ПВО сбили все ракеты, но обломки упали в четырех районах столицы, — заявили в КГВА. Городские чиновники рассказали, что пострадали более 50 человек, среди них — пятеро детей. Самому младшему пострадавшему — пять лет, самому старшему — 80.

В результате падения обломков начался пожар на балконе в Деснянском районе. Также в Дарницком районе горел частный дом площадью 400 кв. м. В Голосеевском и Дарницком есть незначительные повреждения частных зданий, хозяйственных помещений, проезжей части. Городская администрация отметила, что пробит водопровод — его ремонтируют соответствующие службы.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны отмечали продвижение ВСУ на восточном отрезке фронта. В частности, речь идет об успехах к югу от Бахмута и к северу от Авдеевки. Также рассказали о некоторых деталях боевых действий на Херсонщине, где россияне пытаются выбить ВСУ с левобережного плацдарма.