ВС РФ продвинулись на левом берегу Херсонщины: в ISW рассказали о положении ВСУ (карта)

Украинские и российские военные ведут боевые действия в Крынках. ВСУ безуспешно пытались закрепиться в лесной местности возле поселка, рассказали аналитики.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации проводили наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 12 декабря.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 11 декабря, российские военные продвинулись на юг от Крынок. Во вторник 12 декабря российские военные заявляли, что ВС РФ якобы оттеснили украинских бойцов с неопределенных позиций возле поселка.

Аналитики со ссылкой на российский источник отметили, что украинские и российские войска ведут боевые действия в Крынках, а ВСУ безуспешно пытались закрепиться в лесной местности возле Крынок.

"Российские источники утверждали, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы высадились в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр", — говорится в сообщении ISW.

Ситуация на левом берегу Днепра

По данным Генштаба ВСУ, командующий российской группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский приказал создать десантно-штурмовые подразделения по образцу "ударных батальонов" белой армии времен Гражданской войны в России, которые в то время прорывали оборону врага и поднимали боевой дух. Однако личный состав новых ударных частей имеет низкую дисциплину и мотивацию.

Напомним, 10 декабря военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что численность российской группы войск "Днепр" превышает 70 тысяч человек. По его словам, на левобережье Херсонской области ВС РФ сконцентрировали около 380 танков, до тысячи ББМ, 500 единиц ствольной артиллерии и менее 100 единиц РСЗО.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 10 декабря сообщили, что украинские бойцы удерживают позиции на левом берегу Днепра. По данным ISW, под Крынками продолжались бои, а ВСУ контролируют остров Большой Потемкин.