Бєлгороду і Брянську приготуватися: як ЗСУ дадуть відповідь на нічні ракетні удари по Києву

Раптові нічні атаки окупантів по житлових районах столиці України тривають, кількість постраждалих дедалі більша. Росіянам варто чекати ударів у відповідь дронами і далекобійними ракетами по об'єктах у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Фокус розбирався, яким способом можна припинити ракетний терор ЗС РФ.

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Російські військові другу ніч обстрілюють Київ балістичними ракетами. У ніч з 12 на 13 грудня по столиці вдарили десятьма зенітними ракетами з Брянської області. Засоби ППО збивали снаряди, але уламки падали на цивільний сектор, зокрема на територію дитячого садка в Дніпровському районі. Постраждав і розташований поруч житловий будинок — загорівся балкон на шостому поверсі.

Київський мер Віталій Кличко розповідав, що частина уламків ракет упала на території медичного закладу. Вибухова хвиля вибила шибки в корпусах, а посеред двору утворилася вирва. Загалом унаслідок ракетної атаки постраждали 53 людини.

Попереднього удару по столиці окупанти завдали в ніч з 10 на 11 грудня вісьмома балістичними ракетами. Того разу уламки збитих снарядів упали в Дарницькому та Голосіївському районах.

Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення всіх балістичних цілей під час двох зазначених атак. Глава Офісу президента Андрій Єрмак 13 грудня сказав, що Київ обстрілювали ракетами 48Н6, випущених з установки С-400. Такі снаряди летять на відстань до 150 км, а їхні модифіковані версії — до 200 км. Приблизно така ж відстань від Києва до Брянська.

Відстань від Києва до Брянська — близько 200 кілометрів

Ракети "Нептун" і "Грім" допоможуть: географія ударів по РФ розшириться

Негайного удару по Брянській області та інших прикордонних з РФ районах не було. Проте, у ЗСУ є достатньо засобів для відповіді на подібні атаки. Вражати військові об'єкти можна БПЛА, ракетами і діями диверсійних груп, упевнений директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, потрібно вже планувати розвідувальні операції на майбутнє і розраховувати застосування засобів ураження.

"Ми раніше спостерігали ураження інфраструктурних об'єктів і підприємств ОПК у Росії. Далі географія ударів розшириться. На жаль, ми поки обмежені вимогами Заходу не застосовувати їхнє озброєння на території країни-агресора", — зазначив експерт у розмові з Фокусом .

Крім безпілотників, Україна виробила низку далекобійних ракет, наприклад, модернізований варіант протикорабельного комплексу "Нептун" від конструкторського бюро (КБ) "Луч". Його взяли на озброєння три роки тому для ураження кораблів у відкритому морі.

Російські пропагандисти, як зауважує Рябих, сім разів звітували про нібито знищення ракет оперативно-тактичного комплексу (ОТРК) "Грім", який розробило КБ "Південне". Запланована дальність стрільби ОТРК — до 500 кілометрів.

Ракети "Грім" застосовуються проти важливих об'єктів противника: командних пунктів, засобів ППО, ракетних і артилерійських батарей, а також скупчення військ і техніки.

Пускова установка "Грім" здатна запускати крилаті ракети наземного базування "Коршун-2". Поки що цей боєприпас — лише проєкт, створений на основі радянської крилатої ракети Х-55 і можливістю ураження цілей на відстані до 700 км.

Зенітні ракети С-200, переобладнані в ударний варіант, цілком підійдуть для атак у відповідь комплексами С-400. Про використання цього типу ракет як наземної балістики говорили в британській розвідці. За категорією НАТО снаряд проходить як SA-5 Gammon.

"Не варто виключати, що у ЗСУ скоро з'явиться ще якийсь потужний засіб. У нас діє ракетна програма з 2020 року (президент України Володимир Зеленський на початку липня 2019 року затвердив завдання з розроблення програми ракетно-реактивного озброєння до 2030 року, — ред)", — підкреслює Рябих.

"Питання справедливості": ЗСУ продовжить бити по об'єктах у трьох областях РФ

Симетричні відповіді Росії за обстріли української території можна вже спостерігати. Сьогодні вночі над Кримом лунав сигнал повітряної тривоги, у Севастополі працювала російська ППО, але про наслідки ударів росіяни мовчать, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов .

"Крім тимчасово окупованого Криму треба працювати по військових об'єктах у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Це питання справедливості. Ще одна важлива ціль — об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують теплом і електрикою військові частини та підприємства ОПК", — розповідає фахівець.

Паралельно варто збільшувати можливості протиповітряної оборони України. Американський ЗРК Patriot — єдиний засіб, здатний збивати ворожу балістику. Як казав Зеленський, щоб армія РФ не залякувала мільйони людей, Україні потрібно 50 таких батарей.

"Поки що в нас тільки три системи. Звичайно, це не дозволяє нам говорити про закриття неба", — підсумував Селезньов.

Нагадаємо, вночі 13 грудня російські війська атакували дев'ятьма іранськими дронами Shahed цивільну інфраструктуру в Одеській області. Усі БПЛА збили, але через падіння уламків було поранено двоє людей.

Фокус раніше писав, що Росія накопичила близько 870 ракет для можливих атак по енергетичній системі, підприємствам оборонно-промислового комплексу і транспортним хабам в Україні.