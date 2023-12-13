"Відомо, куди б'ють": у Зеленського назвали тип ракет, якими ЗС РФ вдарили по Києву

Зі слів голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни вдарили по українцях ракетами, випущеними зенітним ракетним комплексом. Ракети цього типу долають 200 км за 10 секунд.

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В ніч з 12 на 13 грудня ЗС РФ могли атакувати Київ зенітними ракетами, випущеними ЗРК С-400 "Тріумф". Українська влада знає, по яких об'єктах цілив ворог. Інформацію про нічну атаку росіян опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

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Андрій Єрмак стверджує, що для удару по Києву росіяни застосували ракети 48Н6, випущені з пускової установки С-400. Також повідомив, що ворог цілився у об'єкт критичної інфраструктури.

"Ціль росіян — об‘єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б‘ють", — написав посадовець.

Допис Андрія Єрмака щодо ракет С-400, якими РФ вдарила по Києву Фото: Скриншот

48Н6 — ракета, здатна летіти на відстань до 150 км. Під час польоту розвиває швидкість від 1900 до 2100 м/с. Модифікована ракета здатна дістати на відстань до 200 км. Відстань від кордону з Брянською областю до Києва — близько 200 км.

Обстріл Києва — деталі атаки 13 грудня

Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ зранку 13 грудня повідомили, що ЗС РФ для атаки на Київ використали балістичні ракети "Іскандер". Усі ракети збили сили ППО, але уламки розсіялись над чотирма районами столиці, доповіли у КМВА.

Один з уламків пошкодив балкон багатоквартирного будинку — зайнялось на кількох поверхах, ідеться у дописах київських посадовців. З будинку терміново евакуювали людей: когось доправили до лікарні, когось — відвели подалі та посадили у пунктах обігріву. Зі слів мера Києва Віталя Кличка, постраждало 53 людини, переважна більшість — з Дніпровського району столиці. Руйнування та пожежі є в трьох сусідніх районах — Дарницькому, Деснянському, Голосіївському.

На світлинах, опублікованих міністром МВС Ігорем Клименком, можна побачити, що уламки ракети упали на території дитячого садочка у невказаному районі Києва. Видно, як потрощило майданчик з пісочницею, та перевернуло авто.

Попередній удар ЗС РФ відбувся в ніч з 10 на 11 грудня, раніше писав Фокус. Росіяни використали вісім балістичних ракет: усі ракети збили сили ППО. Уламки упали на околиці столиці, пошкодили кілька приватних будинків, поранили людей.

Нагадуємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗС РФ зуміли зібрати близько 900 ракет, якими можуть вдарити по Україні. Також політик зауважив, що поперед у країни будуть складні часи. Між тим раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чом інколи тривога вмикається після того, як спрацюють сили ППО. Після удару 13 грудня офіцер заявив, що РФ діє вночі, щоб вплинути на психіку мирних громадян.