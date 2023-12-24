"Тотальный позор": обозреватель объяснил планы РФ в отношении своей группировки в районе села Крынки

Желаемого результата командованию захватчиков применение тактических групп в районе села Крынки, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, не дало.

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Военные РФ прилагают максимум усилий для нейтрализации плацдарма Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области, но увеличение количества оккупационных подразделений не приносит результатов. Подробности сообщил в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление".

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По его словам, в начале ноября группировка войск РФ "Днепр" сосредоточила количество в 64 тысяч человек, а по состоянию на сейчас это более 74 тысяч. В общем боевых бронированных машин оккупанты сосредоточили до 750 единиц в начале ноября. Сейчас это количество увеличилось до 950, что обусловлено увеличенной потребностью штурмовых действий.

Коваленко отметил, что в то же время наблюдается сокращение артиллерийской компоненты. В начале ноября на вооружении ГО "Днепр" было почти 900 ствольных арт-систем, сейчас их около 550.

Для блокирования плацдарма украинских войск на левом берегу наиболее эффективно оккупанты применяют 104 ДШД и 810 ОБр МП. Желаемого результата командованию захватчиков применение тактических групп, численно сопоставимых с двумя бригадами, на флангах и фронтально на село Крынки не дало. Это может заставить оккупантов увеличить количество личного состава до 80 тысяч.

Кроме постоянной группировки, продолжается формирование двух дивизий, которые могут привлечь для штурмов в этой локации. Для этого оккупанты могут использовать ресурс ГО "Оборона Крыма".

"С другой стороны, увеличение группировки, которая и так в сотни раз превышает группу, удерживающую плацдарм и которую не могут выбить, это уже не просто моветон, а тотальный позор", — пояснил он.

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На Херсонском направлении, как указано в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 24 декабря, наши войска и в дальнейшем пытаются расширить плацдарм. Несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 напрасных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Напомним, 22 декабря Коваленко объяснил, чем особенные линии обороны, которые строит Украина. Военный обозреватель отметил, что украинцы сделали выводы из чрезмерного минирования, которое применили ВС РФ на Запорожском направлении. ВСУ получили опыт, и теперь враг не может продвинуться на одном из восточных участков фронта.