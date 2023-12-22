"Росіянам не по зубах": експерт пояснив, чим особливі лінії оборони, які будує Україна (відео)

Військовий оглядач Олександр Коваленко відзначив, що українці зробили висновки з надмірного мінування, яке застосували ЗС РФ на Запорізькому напрямку. ЗСУ отримали досвід, і тепер ворог не може просунутися на одній зі східних ділянок фронту.

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Українські сили оборони збудували надійні фортифікації на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту. Для цього скористались класичними інструкціями і досвідом, отриманим під час російсько-української війни. Про те, які особливості мають укріплення ЗСУ, розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у ефірі порталу Freedom.

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Коваленко пояснив, що при будівництві оборонних споруд ЗСУ використовують загальновідомі норми. Згідно з цими нормами, фортифікації складаються з п'яти частин: "трьох ліній оборони, смуги забезпечення основної лінії і тилової". Кожна лінія повинна мати певну довжину, а перед нею розташовують мінні поля.

Встановлюючи мінні поля, українці скористались прикладом російських мінних загороджень, створених на Запорізькому напрямку, зазначив оглядач. Мінні ділянки ЗС РФ були "гіпертрофовані" — там "надмірна кількість мін".

"Ми побачили за прикладом Запорізької області, як росіяни гіпертрофували дані лінії оборони, наприклад, смугу забезпечення надмірною наявністю мін. Україна з цього зробила відповідні висновки".

Коваленко не вказав, як досвід росіян відбився на фортифікаціях ЗСУ. Однак вказав на виску ефективність ліній оборони, зведених на Куп'янсько-Лиманському напрямку. З його слів, їх будували, не афішуючи, але вже пів року ЗС РФ не спромоглись там просунутись.

"Про те, що там почали формуватися лінії оборони, якісь рубежі тощо не повідомлялося, не анонсувалося абсолютно. А вони, як ми бачимо, є", — сказав оглядач.

У розмові з журналістами Коваленко підсумував, що ЗСУ навчились будувати фортифікації, які росіянам будуть "не по зубах".

Олександр Коваленко про фортифікації ЗСУ (див. з 16:17)

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, згідно з висновками деяких західних аналітиків, ЗСУ у 2024 році зосередяться на активній обороні. Між тим представники українського командування показали кадри зведення фортифікацій на півночі України. На відео з місця подій — кілька рядів бетонних пірамід, які мають зупинити просування російської техніки. Також у мережі опублікували відео з окопів та бліндажів, які укріплюють колодами і бетоном.

При цьому естонські військові розробили план української перемоги, яка може статись, за їхніми прогнозами, до 2026 року. Щоб цю перемогу здобути, західний світ та Україна мають перебувати військово-промисловий комплекс і виснажити ресурси Росії для ведення війни.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни опублікували звіт, в якому розповіли деталі оборони лівобережного плацдарму під Кринками. Тим часом ЗС РФ продовжують запускати по Україні зграї дронів-камікадзе. В ніч на 22 грудня Повітряні сили ЗСУ нарахували 28 російських безпілотників, один з яких влучив у об'єкт інфраструктури на півдні.