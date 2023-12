Не пізніше 2026 року: у Міноборони Естонії розробили план перемоги України у війні

Щоб виснажити ресурси РФ потрібно щороку ліквідувати по 100 тисяч російських солдатів, зауважили аналітики Міноборони Естонії.

Міністерство оборони Естонії розробило документ, в якому пояснило, як Україні перемогти РФ, і що для цього повинні зробити країни-члени Контактної групи "Рамштайн". Одним з пунктів є скасування зарегульованості виробництва безпілотників, яке на сьогодні існує у ЄС. Естонський план переможної кампанії українців опублікували на порталі відомства.

Документ має назву "Налаштування трансатлантичної оборони на успіх: військова стратегія для перемоги України та поразки Росії" (Setting Transatlantic Defence up for Success: A Military Strategy for Ukraine’s Victory and Russia’s Defeat) і складається з 22 сторінок. Текст ґрунтується на аналізі поточної ситуації на російсько-українській війні і рішеннях світових урядів. В Міноборони Естонії впевнені, що перемогу можна здобути протягом найближчих трьох років. Це можливо завдяки двом факторам: певним зусиллям Північноатлантичного альянсу та виснаженню ресурсів РФ, які не є нескінченними.

Автори документа вказують, що нинішня "зневіра у перемозі" — результат інформаційної кампанії Росії.

"Формування інформаційний простір саме таким чином — це те, на що розраховує Росія. [Вона — ред.] сподівається створити похмурість і пораженство серед українців і їхніх міжнародних прихильників".

У документі перелічені кроки для майбутньої перемоги України.

1. Країни-члени НАТО з Контактної групи "Рамштайн" повинні (і мають можливість) витратити 0,25% сумарного ВВП, тобто 120 млрд євро, на випуск зброї для України.

2. Щоб будувати більше зброї, потрібно діяти у кількох напрямках. По-перше, наростити випуск безпілотників у Європі, а для цього — "послабити європейські стандарти продукції". По-друге, наростити випуск снарядів, зенітних ракет для сил ППО. По-третє, наростити випуск винищувачів.

3 Потрібно збільшити термін підготовки українських бійців. На сьогодні вони проходять п'ятитижневий курс навчання на західних полігонах, але цього терміну явно не достатньо, вказали автори аналітичного документа.

4. Коли Україна матиме ресурси, надані партнерами, їй потрібно кожен рік ліквідувати не менше як по 100 тис. російських військових.

"Це змусить кремль передчасно відправляти солдатів на поле бою, замість того, щоб створювати злагоджені підрозділи, здатні проводити рішучий наступ", — ідеться у дослідженні Міноборони Естонії.

Наступні роки російсько-української війни виглядатимуть наступним чином:

2024 рік — Україна та країни-партнери нарощують виробництво зброї, а Україна посилює оборону;

2025 рік — новий рівень розвитку ВПК Європи та США, тим часом як перед РФ замаячить перспектива поразки;

2026 рік — "Україна справді виграє, а Росія програє не пізніше 2026 року", — впевнені естонські військові.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, західні ЗМІ у грудні 2023 року опублікували низку матеріалів, в яких аналізують поточну ситуацію на російсько-українській війні. Зокрема, експерти відзначають не надто потужне просування під час літнього контрнаступу. При цьому називають причину — надто повільне надання зброї для ЗСУ та відсутність винищувачів, які підсилили б спроможність України атакувати.

Згідно з прогнозами на 2024 рік, ЗСУ мають зосередитись на активній обороні, впевнені деякі експерти. Також існує думка, що у новому році можливий наступ українських Сил оборони — відповідні плани начебто вже напрацьовуються.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібно мобілізувати 500 тисяч українців, які посилять ЗСУ. Також політик заявив, що не підпише законопроєкт про зміни в процесі призову, якщо там ітиметься про обов'язкову мобілізацію жінок.