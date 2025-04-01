Винищувач-невдаха: РФ хоче реанімувати проєкт МіГ-35 для війни в Україні (відео)

Попри тривалу відсутність попиту і повільні темпи виробництва, винищувач РФ може почати серійний випуск МіГ-35 вже цього року. Відсутність експортних замовлень ставила під сумнів майбутнє проєкту, але війна в Україні змінила ситуацію.

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Необхідність заповнення втрат ПКС РФ, а також потреба в більш сучасних літаках змусили російське керівництво переглянути плани щодо МіГ-35. Про це йдеться в матеріалі Defense News. Згідно з офіційними заявами, модернізована версія літака отримає цифрову авіоніку, поліпшені льотні характеристики та розширені можливості бойового застосування.

Кари випробувального польоту МіГ-35

Технічні особливості МіГ-35

Порівняно з МіГ-29, МіГ-35 має такі ключові відмінності:

Авіоніка: вдосконалені бортові системи, унікальна оптико-локаційна станція, нашоломна система цілевказівки, підвищена сумісність із Су-30СМ2 і Су-35С.

Радар: планується установка РЛС з АФАР "Фазотрон Жук-А", з просунутими можливостями електронної протидії. Однак перші серійні машини можуть отримати менш просунуті РЛС.

Силова установка: два нові модульні двигуни РД-33МК з поліпшеною економічністю і збільшеним ресурсом. За інформацією з російських джерел, тяга одного двигуна становить 9000 кгс.

Дальність польоту і швидкість: бойовий радіус збільшено до 2000 км завдяки додатковим паливним бакам, швидкість досягає 2,25 Маха (понад 2700 км/год), робоча висота — 17500 метрів.

Маневреність: збільшена площа крила (42 кв. метрів проти 38 у МіГ-29), що знижує навантаження на крило.

Загалом проєкт нового "МіГа" покоління 4++ було розроблено як проміжну ланку між серією літаків 4 покоління і платформами п'ятого покоління, такими як Су-57.

Труднощі у виробництві МіГ-35

Ключова проблема МіГ-35 — складність розгортання масового виробництва. Завод "Прапор праці", який раніше випускав МіГ-29, фактично занедбаний, а виробничі потужності, що залишилися в Луховицях (авіаційний "Луховицький машинобудівний завод"), обмежені.

Важливо

У Росії немає грошей на Міг-35: чому зупинилося виробництво передового винищувача

Перенесення виробництва на ЛМЗ дало змогу зберегти випуск літаків (перші два зразки МіГ-35 було зібрано там у 2016 році), але підприємство не має достатніх потужностей для великосерійного виробництва. На ньому також раніше велося складання палубних МіГ-29К-9.41 для Росії та Індії, і вже тоді зазначалося, що доступні площі дають змогу випускати літаки тільки в обмеженій кількості.

Крім того, війна в Україні та пов'язані з нею економічні та виробничі обмеження також негативно позначилися на перспективах серійного виробництва винищувача. Додатковим фактором став розвиток більш сучасних російських платформ, таких як Су-75 "Шах і мат", що може остаточно підірвати попит на МіГ-35.

Раніше повідомлялося, що МіГ-35, який колись позиціонувався як "убивця F-35" і мав стати відповіддю Росії на американські стелс-винищувачі, викликає дедалі більше запитань у експертів та аналітиків. Попри заяви про його передові технічні можливості, на поле бою машина так і не потрапила.