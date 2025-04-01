Истребитель-неудачник: РФ хочет реанимировать проект МиГ-35 для войны в Украине (видео)

Несмотря на долгое отсутствие спроса и медленные темпы производства, истребитель РФ может начать серийный выпуск МиГ-35 уже в этом году. Отсутствие экспортных заказов ставило под сомнение будущее проекта, но война в Украине изменила ситуацию.

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Необходимость восполнения потерь ВКС РФ, а также потребность в более современных самолетах вынудили российское руководство пересмотреть планы по МиГ-35. Об этом говорится в материале Defense News.Согласно официальным заявлениям, модернизированная версия самолета получит цифровую авионику, улучшенные летные характеристики и расширенные возможности боевого применения.

Кары испытательного полета МиГ-35

Технические особенности МиГ-35

По сравнению с МиГ-29, МиГ-35 имеет следующие ключевые отличия:

Авионика: усовершенствованные бортовые системы, уникальная оптико-локационной станция, нашлемная система целеуказания, повышенная совместимость с Су-30СМ2 и Су-35С.

Радар: планируется установка РЛС с АФАР "Фазотрон Жук-А", с продвинутыми возможностями электронного противодействия. Однако первые серийные машины могут получить менее продвинутые РЛС.

Силовая установка: два новых модульных двигателя РД-33МК с улучшенной экономичностью и увеличенным ресурсом. По информации из российских источников, тяга одного двигателя составляет 9000 кгс.

Дальность полета и скорость: боевой радиус увеличен до 2000 км благодаря дополнительным топливным бакам, скорость достигает 2,25 Маха (свыше 2700 км/ч), рабочая высота — 17500 метров.

Маневренность: увеличенная площадь крыла (42 кв. метров против 38 у МиГ-29), что снижает нагрузку на крыло.

В целом проект нового "МиГа" поколения 4++ был разработан в качестве промежуточного звена между серией самолетов 4 поколения и платформами пятого поколения, такими как Су-57.

Трудности в производстве МиГ-35

Ключевая проблема МиГ-35 – сложность развертывания массового производства. Завод "Знамя труда", ранее выпускавший МиГ-29, фактически заброшен, а оставшиеся производственные мощности в Луховицах (авиационный "Луховицкий машиностроительный завод") ограничены.

Важно

У России нет денег на Миг-35: почему остановилось производство передового истребителя

Перенос производства на ЛМЗ позволил сохранить выпуск самолетов (первые два образцы МиГ-35 были собраны там в 2016 году), но предприятие не обладает достаточными мощностями для крупносерийного производства. На нем также ранее велась сборка палубных МиГ-29К-9.41 для России и Индии, и уже тогда отмечалось, что доступные площади позволяют выпускать самолеты только в ограниченном количестве.

Кроме того, война в Украине и связанные с ней экономические и производственные ограничения также негативно сказались на перспективах серийного производства истребителя. Дополнительным фактором стало развитие более современных российских платформ, таких как Су-75 "Шах и мат", что может окончательно подорвать спрос на МиГ-35.

Ранее сообщалось, что МиГ-35, который когда-то позиционировался как "убийца F-35" и должен был стать ответом России на американские стелс-истребители, вызывает все больше вопросов у экспертов и аналитиков. Несмотря на заявления о его передовых технических возможностях, на поле боя машина так и не попала.