Швеція направила Україні рекордну військову допомогу в розмірі 1,6 млрд доларів

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 16 мільярдів крон (1,59 мільярда доларів) — найбільший за весь час підтримки Києва з боку цієї країни. За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, допомога спрямована на зміцнення позицій України на можливих переговорах про припинення війни.

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Очільник шведського оборонного відомства 31 березня повідомив, що із загального обсягу пакета 912 млн доларів буде спрямовано на закупівлю нового озброєння через Шведську адміністрацію оборонних матеріалів (FMV). Ще 465 млн доларів становитимуть фінансові пожертви для української оборонної промисловості. Поставки заплановані на 2026-2030 роки.

Додатково 93 млн доларів буде спрямовано на передачу Україні озброєння і запасних частин з арсеналів шведської армії. Зокрема, до нового пакета входять:

кулемети m/58,

боєприпаси,

близько 100 автомобілів різних типів для обслуговування авіабаз,

інші матеріали для військових потреб.

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"Зараз ми перебуваємо на критичному етапі війни. І зосереджені на тому, щоб надати Україні максимальну підтримку, щоб вона могла зайняти сильну позицію на цих переговорах", — заявив шведський міністр.

Крім того, Йонсон зазначив, що на FMV покладено завдання з пошуку, тестування та фінансування військових технологій, створених малими технологічними компаніями. Ці рішення можуть бути перевірені, адаптовані та масштабовані для потреб українських збройних сил.

Раніше шведський уряд оголосив про збільшення допомоги Україні на 2025 рік, відповідно збільшивши витрати на оборону з раніше запланованих 4 млрд доларів до 25 мільярдів. Таким чином з урахуванням нового пакета загальний обсяг військової допомоги Швеції з 2022 року сягне 8 млрд доларів.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Україна додатково отримає від Швеції 18 мобільних артилерійських систем Archer і 5 контрбатарейних радіолокаційних систем Arthur у рамках розширеної військової допомоги для боротьби з російською агресією.