Швеция направила Украине рекордную военную помощь в размере 1,6 млрд долларов

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 16 миллиардов крон (1,59 миллиарда долларов) – самом крупном за все время поддержки Киева со стороны этой страны. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, помощь направлена на укрепление позиций Украины на возможных переговорах о прекращении войны.

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Глава шведского оборонного ведомства 31 марта сообщил, что из общего объема пакета 912 млн долларов будут направлены на закупку нового вооружения через Шведскую администрацию оборонных материалов (FMV). Еще 465 млн долларов составят финансовые пожертвования для украинской оборонной промышленности. Поставки запланированы на 2026-2030 годы.

Дополнительно 93 млн долларов будут направлены на передачу Украине вооружения и запасных частей из арсеналов шведской армии. В частности, в новый пакет входят:

пулеметы m/58,

боеприпасы,

около 100 автомобилей различных типов для обслуживания авиабаз,

другие материалы для военных нужд.

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"Сейчас мы находимся на критическом этапе войны. И сосредоточены на том, чтобы оказать Украине максимальную поддержку, чтобы она могла занять сильную позицию на этих переговорах", — заявил шведский министр.

Кроме того, Йонсон отметил, что на FMV возложена задача по поиску, тестированию и финансированию военных технологий, созданных малыми технологическими компаниями. Эти решения могут быть проверены, адаптированы и масштабированы для нужд украинских вооруженных сил.

Ранее шведское правительство объявило об увеличении помощи Украине на 2025 год, соответственно увеличив расходы на оборону с ранее запланированных 4 млрд долларов до 25 миллиардов. Таким образом с учетом нового пакета общий объем военной помощи Швеции с 2022 года достигнет 8 млрд долларов.

Напомним, 14 марта стало известно, что Украина дополнительно получит от Швеции 18 мобильных артиллерийских систем Archer и 5 контрбатарейных радиолокационных систем Arthur в рамках расширенной военной помощи для борьбы с российской агрессией.