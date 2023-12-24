Жорстокі терористичні обстріли: Зеленський прокоментував ворожу атаку на Херсон

За інформацією очільника Херсонської ОВА, внаслідок атаки 10 осіб загинули, ще 62 людини отримали поранення. Серед постраждалих одна дитина.

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Президент України відреагував на масований обстріл Херсона. За його словами, російська армія свідомо обстрілює цивільні об’єкти. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Ліквідація наслідків ворожої атаки тривала протягом цілої ночі. Внаслідок обстрілів було пошкоджено школу, медзаклад, котельну, тепломережі, приватні та багатоповерхові житлові будинки.

Зеленський наголосив, що рятувальники та служби працюватимуть цілодобово, аби відновити постачання електроенергії та тепла.

Атака на Херсон: що відомо

У ніч на 24 грудня ЗС РФ атакували центр Херсона. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти вдарили снарядом з артилерії по житловому будинку.

Внаслідок ворожої атаки загинув 87-річний чоловік та його дружина – 81-річна жінка. Ще один чоловік отримав контузію та поранення ноги. Медики надали йому всю необхідну допомогу, однак їхати у медзаклад він відмовився.

Фото: Олександр Прокудін / Telegram Фото: Олександр Прокудін / Telegram Фото: Олександр Прокудін / Telegram Фото: Олександр Прокудін / Telegram Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Ще одне тіло загиблого рятувальники виявили, коли розбирали завали. Як зазначав Прокудін, особа загиблого встановлюється.

Невдовзі він написав, що протягом доби російська армія випустила по Херсонський області 425 снарядів та 2 ракети. Також ворог застосовував безпілотники. По Херсону окупанти випустили 71 снаряд.

Відомо, що 10 людей загинули, поранення отримали 62 людини. Також раніше повідомлялося, що серед поранених одна дитина.

Нагадаємо, 23 грудня російські війська атакували ракетами С-400 дві області України. Окупанти випустили ракети по Кропивницькому та Кривому Розі. Повідомлялося, що у Кіровоградській області уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків та автомобілі.

Також 22 грудня РФ вдарила по Києву ударними дронами "Shahed". Уламки одного безпілотника впали на багатоповерховий будинок.