Жестокие террористические обстрелы: Зеленский прокомментировал вражескую атаку на Херсон

По информации главы Херсонской ОВА, в результате атаки 10 человек погибли, еще 62 человека получили ранения. Среди пострадавших один ребенок.

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Президент Украины отреагировал на массированный обстрел Херсона. По его словам, российская армия сознательно обстреливает гражданские объекты. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжалась в течение целой ночи. В результате обстрелов были повреждены школа, медучреждение, котельная, теплосети, частные и многоэтажные жилые дома.

Зеленский отметил, что спасатели и службы будут работать круглосуточно, чтобы восстановить электро и теплоснабжение.

Атака на Херсон: что известно

В ночь на 24 декабря ВС РФ атаковали центр Херсона. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что оккупанты ударили снарядом из артиллерии по жилому дому.

В результате вражеской атаки погиб 87-летний мужчина и его жена — 81-летняя женщина. Еще один мужчина получил контузию и ранение ноги. Медики оказали ему всю необходимую помощь, однако ехать в медучреждение он отказался.

Фото: Александр Прокудин / Telegram Фото: Александр Прокудин / Telegram Фото: Александр Прокудин / Telegram Фото: Александр Прокудин / Telegram Фото: Александр Прокудин / Telegram

Еще одно тело погибшего спасатели обнаружили, когда разбирали завалы. Как отмечал Прокудин, личность погибшего устанавливается.

Вскоре он написал, что в течение суток российская армия выпустила по Херсонской области 425 снарядов и 2 ракеты. Также враг применял беспилотники. По Херсону оккупанты выпустили 71 снаряд.

Известно, что 10 человек погибли, ранения получили 62 человека. Также ранее сообщалось, что среди раненых один ребенок.

Напомним, 23 декабря российские войска атаковали ракетами С-400 две области Украины. Оккупанты выпустили ракеты по Кропивницкому и Кривому Рогу. Сообщалось, что в Кировоградской области обломки сбитых ракет повредили крыши домов и автомобили.

Также 22 декабря РФ ударила по Киеву ударными дронами "Shahed". Обломки одного беспилотника упали на многоэтажный дом.