Нічна атака Shahed на Київ: ЗМІ показали будинок, в який влучили уламки БПЛА (фото)

Вночі Росія запустила 28 "Шахедів". Уламки одного з них впали на верхні поверхи житлового будинку в Солом’янському районі, зруйнувавши стіни квартир.

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Вночі на 22 грудня ЗС РФ атакували Київ дронами Shahed. Уламки одного з них впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі. Журналісти "РБК-Україна" побували на місці.

У квартирах на верхніх поверхах пошкодженого будинку не лише вибиті вікна, але й розбиті стіни.

"На кадрах нижче — технічний поверх. Як можна побачити зі світлин, стіни навколо фактично зруйновані вщент", — зазначили у ЗМІ.

Також на місці влучання уламків побувала кореспондентка "Радіо Свобода".

З її слів, будинок оточила поліція. Правоохоронці просять усіх покинути прибудинкову територію через ризик падіння уламків з будівлі.

Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Нічна атака на Київ: що відомо

О 23:06 21 грудня в Києві оголосили повітряну тривогу. Незабаром у місті почали працювати системи ППО. Вже о 23:47 у КМВА підтвердили, що уламки "Шахеда" влучили у житловий будинок. Там почалась пожежа. Також падіння уламків зафіксували у Голосіївському і Дарницькому районах.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у будинку в Солом’янському районі зруйновані опорні стіни між 24, 25 і 26 поверхами. Пожежу ліквідували.

Попередньо було відомо про двох постраждалих із забоями м'яких тканин і різаними ранами, одного з них госпіталізували. У Дарницькому та Голосіївському районі обійшлося без постраждалих.

Виявилось, що внаслідок падіння уламків була пошкоджена квартира українського журналіста та ведучого телемарафону Андрія Ковальського. Він заявив, що "всі цілі — і то добре".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі збили 24 дрони типу Shahed-136. Загалом Росія запустила 28 БПЛА, за якими полювали у шістьох областях.