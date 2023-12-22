Вибухи, пожежі, робота ППО: що відомо про нову повітряну атаку ЗС РФ на Україну (фото)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксовано часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Солом'янському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому районі.

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Росія в ніч на 22 грудня атакувала Україну дронами-камікадзе. Так, повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожих була оголошена Повітряними силами ще о 20:43 21 грудня.

"Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсона в напрямку Миколаєва!" — ідеться в повідомленні.

Пізніше тривогу також було оголошено і в інших областях.

Повітряна тривога в Україні

Атака дронів на Київ: що відомо

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, унаслідок ворожої атаки на столицю зафіксовано часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Солом'янському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому районі.

За його словами, у Солом'янському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновано несучі стіни між 24, 25 і 26 поверхами. Загоряння в одній із квартир було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці. Також він зазначив, що в Дарницькому районі, де уламки БПЛА впали в приватному секторі, загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає.

Фото з Дарницького району Києва

Фото з Дарницького району Києва

Цю саму інформацію підтвердили і в ДСНС. Так, повідомляється, що на місця направили 10 одиниць техніки, а також 43 співробітники ДСНС. Крім того,

Наслідки удару по Києву

Крім того, як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, дрон влучив у київську квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського.

Атака ЗС РФ на Україну: ситуація в інших областях

На момент 01:18 ночі карта повітряної тривоги мала такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, дрони рухаються в Одеську область. Пізніше Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявив про роботу сил ППО в Одеській області.Також про роботу української ППО повідомили Сили оборони півдня.

"На Одещині шумно. Працює ППО по Шахедах!" — Сказано в повідомленні.

Потім ЗСУ повідомили про ще одну групу дронів, які рухаються в бік Шепетівки Хмельницької області. Потім БПЛА вирушили в Рівненську область.

Повітряна тривога в Україні

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 02:27 ночі 22 грудня.

Нагадаємо, що в Повітряних силах повідомили, що ЗС РФ запустили по Україні з початку війни 7 400 ракет. За словами спікера Юрія Ігната, до статистики включено абсолютно всі ворожі об'єкти, які літали в українському небі. З них вдалося перехопити 1 600.