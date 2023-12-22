Взрывы, пожары, работа ПВО: что известно о новой воздушной атаке ВС РФ на Украину (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате вражеской атаки на столицу зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком районе.

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Россия в ночь на 22 декабря атаковала Украину дронами-камикадзе. Так, воздушная тревога в связи с активностью вражеских была объявлена Воздушными силами еще в 20:43 21 декабря.

"Движение группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в направлении Николаева!" — сказано в сообщении.

Позже тревога также была объявлена и в других областях.

Воздушная тревога в Украине

Атака дронов на Киев: что известно

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на столицу зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком районе.

По его словам, в Соломенском районе в результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. Также он отметил, что в Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.

Фото из Дарницкого района Киева

Фото из Дарницкого района Киева

Эту же информацию подтвердили и в ГСЧС. Так, сообщается, что на места направили 10 единиц техники, а также 43 сотрудника ГСЧС. Кроме того,

Последствия удара по Киеву

Кроме того, как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, дрон попал в киевскую квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

Атака ВС РФ на Украину: ситуация в других областях

На момент 01:18 ночи карта воздушной тревоги выглядела следующим образом:

Воздушная тревога в Украине

Как сообщили воздушные силы ВСУ, дроны двигаются в Одесскую область. Позже Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявил о работе сил ПВО в Одесской области. Также о работе украинской ПВО сообщили Силы обороны юга.

"В Одесской области шумно. Работает ПВО по Шахедам!" — сказано в сообщении.

Затем ВСУ сообщили о еще одной группе дронов, которые двигаются в сторону Шепетовки Хмельницкой области. Затем БПЛА отправились в Ровненскую область.

Воздушная тревога в Украине

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 02:27 ночи 22 декабря.

Напомним, что в Воздушных силах сообщили, что ВС РФ запустили по Украине с начала войны 7 400 ракет. По словам спикера Юрия Игната, в статистику включены абсолютно все вражеские объекты, которые летали в украинском небе. Из них удалось перехватить 1 600.