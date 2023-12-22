Атака Shahed на Київ: у КМВА розповіли про пошкодження багатоквартирного будинку (фото, відео)

У КМВА зазначили, що це була третя атака БПЛА поспіль на столицю за 6 останніх днів. Один із російських дронів пошкодив житлову багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

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Російські окупанти в ніч на 22 грудня атакували Київ дронами-камікадзе Shahed. У Київській міській військовій адміністрації розповіли про руйнування, які принесла атака ЗС РФ.

Повідомляється, що це була третя атака БПЛА поспіль на столицю за 6 останніх днів. Один із російських дронів пошкодив будівлю в Солом'янському районі Києва.

"Там, у багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, у трьох квартирах часткове руйнування стін і ще в трьох — вибиті вікна. За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями м'яких тканин і різаними ранами, одного з них госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Пошкодження будинку в Києві

Також повідомляється, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих. У Голосіївському районі падіння уламка без руйнувань і постраждалих.

"Інформація оновлюється й уточнюється. Пошкоджені будівлі ми відновимо. Але життя не відновиш. Тож найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв", — заявили в КМВА.

КГВА про руйнування в Києві Фото: Скриншот

Зазначимо, що раніше голова Дарницької військової адміністрації Києва Микола Калашник у себе в Telegram повідомляв, що через атаку окупантів було пошкоджено недобудований приватний будинок.

"Працюють пожежники, слідчо-оперативна група, чергує карета швидкої медичної допомоги. Двоповерховий будинок, який був недобудованим, тут, на щастя, нікого не було. Триває ліквідація вогню. Поруч у житлових будинках вилетіли вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі", — написав він.

Пошкодження будинку в Києві

Нагадаємо, що в Повітряних силах повідомили, що ЗС РФ запустили по Україні з початку війни 7 400 ракет. За словами спікера Юрія Ігната, до статистики включено абсолютно всі ворожі об'єкти, які літали в українському небі. З них вдалося перехопити 1 600.