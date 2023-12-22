Атака Shahed на Киев: в КГВА рассказали о повреждениях многоквартирного дома (фото, видео)

В КГВА отметили, что это была третья атака БПЛА подряд на столицу за 6 последних дней. Один из российских дронов повредил жилую многоэтажку в Соломенском районе Киева.

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Российские оккупанты в ночь на 22 декабря атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. В Киевской городской военной администрации рассказали о разрушениях, которые принесла атака ВС РФ.

Сообщается, что это была третья атака БПЛА подряд на столицу за 6 последних дней. Один из российских дронов повредил здание в Соломенском районе Киева.

"Там, в многоэтажном жилом доме возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбитые окна. По предварительным данным, двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован", — сказано в сообщении.

Повреждения дома в Киеве

Также сообщается, что в Дарницком районе в результате падения обломков дрона возник пожар в двухэтажном частном доме. Без пострадавших. В Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших.

"Информация обновляется и уточняется. Поврежденные здания мы восстановим. Но жизнь не восстановишь. Так что самое важное, что этот удар Киев пережил без жертв", — заявили в КГВА.

КГВА о разрушениях в Киеве Фото: Скриншот

Отметим, что ранее глава Дарницкой военной администрации Киева Николай Калашник у себя в Telegram сообщал, что из-за атаки оккупантов был поврежден недостроенный частный дом.

"Работают пожарные, следственно-оперативная группа, дежурит карета скорой медицинской помощи. Двухэтажный дом, который был недостроенным, здесь, к счастью, никого не было. Идет ликвидация огня. Рядом в жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения", – написал он.

Повреждения дома в Киеве

Напомним, что в Воздушных силах сообщили, что ВС РФ запустили по Украине с начала войны 7 400 ракет. По словам спикера Юрия Игната, в статистику включены абсолютно все вражеские объекты, которые летали в украинском небе. Из них удалось перехватить 1 600.