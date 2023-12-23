Обстріл Херсона: ЗС РФ вдарили по житлових кварталах міста, поранено сім людей (відео)

Загарбники вели вогонь по газовим мережам і медустанові, серед постраждалих — 15-річний підліток. Російські військкори пишуть про "ураження військової техніки та складу військового майна".

Related video

Російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона, поранено сімох людей, зокрема 15-річного підлітка. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стався прорив на газових мережах, виникла пожежа. Також під вогнем опинилася одна з медичних установ", — описував він спочатку наслідки атаки.

Далі Прокудін написав, що загалом постраждало п'ятеро осіб, причому трьом херсонцям віком 78, 68 і 63 років лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізували двох чоловіків 21 і 39 років. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Трохи згодом глава ОВА уточнив, що внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей, включно з 15-річним підлітком.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, масованого удару по місту ЗС РФ завдали приблизно о 18.00, потужні вибухи прогриміли в кількох районах.

"Після цього виникло кілька пожеж, ворог традиційно бив по житлових кварталах", — зазначив він.

Російські військкори пишуть про "дуже потужний приліт, ураження скупчення військової техніки та складу військового майна".

Нагадаємо, оперативне командування "Південь" заявило про неможливість повернення російських військових до Херсона. Правий берег Херсонщини надійно захищений.

Фокус 5 грудня писав про обстріл армією Росії центру Херсона. Снаряд влучив у лікарню, через що п'ятеро людей отримали поранення.