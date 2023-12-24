"Зв'язували руки": Бен Ходжес звинуватив Захід у невдалому контрнаступі України (відео)

Генерал Бен Ходжес заявив, що США поки що серйозно не ставляться до війни в Україні. При цьому американці забороняють українцям бити ракетами по території РФ.

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Країни Заходу допустили кілька помилок, намагаючись підтримати Україну у війні з РФ і, одночасно, накладаючи на неї низку обмежень. Через допущені помилки не відбулось просувань, на які очікували медіа. Між тим потрібно відзначити, що є успіхи, наприклад, в Криму, де було знищено штаб морського командування ЧФ РФ. Про це заявив екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес на Youtube-каналі Silicon Curtain.

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Бен Ходжес стверджує, що відчув "розчарування", коли бачив гальмування просування ЗСУ під час літньо-осіннього контрнаступу. При цьому він назвав основну причину подібної ситуації. На думку генерала, Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".

Світові ЗМІ зосередились на тому, що ЗСУ не вдалось відвоювати десятки чи тисячі кілометрів. Однак Ходжес запропонував звернути увагу на втрати, яких зазнали ЗС РФ протягом цих місяців — знищення "російської артилерії, танків, бойових машин". Крім того, росіяни втратили близько 300 тис. осіб живої сили загалом, з них під час осінніх штурмів — 20 тисяч. При цьому вони "завоювали" кілька квадратних кілометрів на околиці Авдіївки.

Тим часом, нагадав генерал, Україна за допомогою ракет Storm Shadow зруйнувала штаб ЧФ РФ, а перед цим — військові кораблі у сухому доці в Севастополі. Ходжес наголосив, що Захід тривалий час відмовлявся надати далекобійні ракети, а коли надав, то у невеликій кількості і з низкою заборон.

"Якщо ми їх [далекобійні ракети — ред.] надамо, то це буде значне збільшення можливостей для України. Але здається, що Захід регулює або навіть прив’язує руки України за спиною", — заявив американський офіцер.

Зокрема, пояснив Ходжес, Україні забороняється використовувати ці ракети для ударів по штабах ЗС РФ на території Росії. На його думку, такого не повинно бути.

"Ми, по суті, розповідаємо їм, що вони не можуть вдарити по території Росії, вони можуть вдарити тільки по окупованих територіях. Звичайно, потім Росії стає легко розмістити частину свого логістичного командування й контролю тощо за межами досяжності України".

Генерал також нагадав, що під час Другої світової війни ситуація змінилась лише після того, як США дійсно підключились до бойових дій. Однак на сьогодні він такої поведінки американських урядовців не спостерігає.

"На жаль, не має жодного серйозного відчуття, що Захід озброюється, щоб протистояти загрозі з боку Росії", — сказав він.

Контрнаступ ЗСУ — деталі

Зазначимо, під час літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ бійці Сил оборони зуміли прорвати кілька ліній оборони ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Після цього російська армія активізувала бойові дії на сході, штурмуючи українські позиції від Куп'янська на Харківщині до Мар'їнки на Донеччині, повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

У грудні головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний пояснив, що у новому році необхідно змінити тактику ведення війни, зокрема, посилювати оборону, нарощувати кількість систем РЕБ тощо. Закордонні медіа відзначили, що контрнаступ не показав очікуваних результатів і почали прогнозувати, що буде у майбутньому. Деякі експерти припустили, що у 2024 році Україна зосередиться на обороні. Інші пишуть, що у ЗСУ є певні ресурси і тому готується план нового контрнаступу у 2024 році.

Нагадуємо, 24 грудня британський військовий проаналізував ситуацію на фронті в Україні. На його думку, на східному відтинку можливі проблеми, тому що він не помітив там сильних фортифікацій.