Контрнаступ ЗСУ біля Роботиного: в ISW розповіли, де просунулися українські бійці (карта)

Українські військові могли досягти певних успіхів у напрямку Новопрокопівки та Нестерянки. В районі Роботиного окупанти почали штурм позицій ЗСУ, проте аналітики не підтверджують територіальні здобутки ЗС РФ.

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Збройні сили України просунулися біля Роботиного Запорізької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 листопада.

"Українські війська продовжили наступальні операції в західній Запорізькій області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки в районі Роботиного 15 листопада", — йдеться у повідомленні.

15 листопада російський військкор опублікував відео з геолокацією, яке свідчить про те, що російські військові завдають удари по позиціях Сил оборони на заході від Роботиного, що свідчить про незначне просування ЗСУ. Натомість російські джерела стверджували, що українські військові нібито безуспішно намагалися просунутися біля Копані, Рівного, Новопрокопівки, Вербового та в напрямку Новофедорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопрокопівки, в результаті залишилася лише одна лісосмуга біля населеного пункту, який обороняє російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї гвардійської дивізії ДШВ. Зі слів оглядача, декілька днів тому українські бійці відкинули частину російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в напрямку Копані та підійшли ближче до Нестерянки.

Аналітики зазначили, що 16 листопада російські військові почали штурмувати українські позиції біля Роботиного, проте не підтвердили територіальні здобутки. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки ворога біля Роботиного та на захід від Вербового. Машовець вважає, що частина російського 247-го гвардійського полку могла втратити контроль над висотами на північний захід від Вербового, в результаті це ускладнює оборону окупантів північно-західної околиці населеного пункту.

Крім цього, Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російських 503-го гвардійського мотострілецького полку та 104-го полку і 234-го полку ПДВ ведуть напружені бої на лінії Нестерянка — Копані, проте аналітики не можуть перевірити це.

Запорізький напрямок

Нагадаємо, 15 листопада голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що через масштабні руйнування деякі населені пункти Запорізької області можуть перестати існувати. Мова також йде про Роботине, зі слів Малашко, населений пункт повністю зруйнований.

16 листопада ЗМІ з посиланням на офіційних осіб Заходу заявили, що український контрнаступ на Запорізькому фронті міг завершитися, оскільки жодна зі сторін не може провести вирішальну сухопутну операцію. Зі слів одного з чиновників, далі може відбутися "затяжний конфлікт".