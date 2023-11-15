"Більше немає на картах": звільнене Роботине повністю зруйноване, — голова Запорізької ОВА

За словами Юрія Малашка, село повністю зруйноване і може зникнути з карт, якщо влада вирішить, що відновлювати його недоцільно.

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Деякі населені пункти Запорізької області перестануть існувати на картах через масштабні руйнування внаслідок бойових дій. Серед них — звільнене Роботине, практично стерте з лиця землі російськими обстрілами. Про це в середу, 15 листопада, розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко каналу "Апостроф".

"Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Лупить з артилерії та РСЗВ, атакує за допомогою БПЛА. На щастя, сьогодні без постраждалих і загиблих. Наші воїни молодці, у відповідь щодня роблять загарбникам "подарунки" — завдають ударів по ворожих об'єктах у Мелітополі, Токмаку та Бердянську", — розповів про ситуацію в області Малашко.

За словами голови Запорізької ОВА, до війни населення Роботиного становило близько 600 осіб, але зараз їм нікуди повертатися.

"Якщо говорити про сам населений пункт, його практично немає, він повністю зруйнований", — підкреслив Малашко.

Очільник області повідомив, що зараз триває "опрацювання європейського досвіду" і влада розглядає доступні можливості для відновлення.

"Ми зараз розуміємо, що якихось населених пунктів може й не бути. Будемо вирішувати, чи варто їх відновлювати взагалі, чи краще зробити інший населений пункт", — розповів голова ОВА.

Юрій Малашко також повідомив, що триває евакуація населення з прифронтових населених пунктів.

За словами глави ОВА, на тимчасово окупованих територіях населення зазнає всілякого тиску з боку росіян. Зокрема мобілізують чоловіків, "промивають мізки" дітям, насаджують російські наративи та налаштовують населення проти України.

Глава ЗОВА в ефірі каналу "Апостроф"

Нагадаємо, з-під Роботиного ЗС РФ вивели частину підрозділів. За словами координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, російські окупанти втратили від 30 до 60% особового складу підрозділів у районі Роботиного.

Раніше Фокус писав, що в боях за Роботине "загадково зникають" цілі полки ЗС РФ. За словами родичів зниклих росіян, командування не дає жодної інформації про них, тому знайти близьких неможливо.