"Цікаво, що там сталося": з-під Роботиного ЗС РФ вивели частину підрозділів, — військовий експерт

За словами координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, російські окупанти втратили від 30 до 60% особового складу підрозділів в районі Роботиного.

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На Мелітопольському напрямку в районі Роботиного окупанти вивели частину підрозділів. Причина цього — великі втрати. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Частина підрозділів 42-ї МСД 58-ї ОВА були відведені від Роботиного у зв'язку зі втратою боєздатності. Йдеться про підрозділи зі складу 71-го та 291-го МСП", — проінформував він.

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Військовий експерт зауважив, що класична втрата боєздатності — це втрати 30% від особового складу та техніки. У російських реаліях втрата боєздатності — це втрати 50%–60%. Тоді загалом здійснюють відведення таких підрозділів.

"Зазвичай в російських окупаційних військах компенсацію втрат здійснюють без виведення за межі лінії бойових зіткнень. Цікаво, що там трапилося, що довелося аж ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони?" — задався питанням Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що ЗС РФ жаліються на втрати в Авдіївці, але закріплюються біля коксохіму. Окупанти стверджують, що контролюють терикон, просунулися за залізницю і атакують в напрямку Степового.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в ЗМІ писали, що ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну під Авдіївкою.