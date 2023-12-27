Цены на продукты в 2024 году: в Минагро объяснили, к чему готовиться украинцам

По словам первого заместителя министр аграрной политики Тараса Высоцкого, в 2024 году в супермаркетах точно не будет дорожать продукция украинского производства.

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Украинцам не стоит переживать по поводу сильных ценовых потрясений в 2024 году. Так, в Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты останутся стабильными. Об этом сказал в эфире телемарафона первый замглавы профильного министра Тарас Высоцкий.

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По его словам, возможно, что в 2024 году в Украине будут происходить традиционные колебания цен, но отечественная продукция будет доступной для всех потребителей. Уже сейчас дешевеет сахар и подсолнечное масло.

"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом – буквально 5% колебаний – по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорогой из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", – сказал Высоцкий.

На видео с 10:00

Высоцкий подчеркнул, что с ценами на украинскую продукцию появились некоторые тенденции. Например, овощи борщового набора существенно подешевели по сравнению с прошлым годом. Все потому, что украинские фермеры теперь выращивают продукцию в центральных и западных областях страны.

"Эта тенденция продолжится, и какого-то критического роста цены по этому направлению не будет в следующем году", — подчеркнул первый заместитель главы министра аграрной политики и продовольствия Украины.

То же касается и всех видов зерновых круп.

"Цены на гречку в 2-3 раза меньше рекордных. Здесь также урожай достаточный и подорожания не предвидится", – подытожил Тарас Высоцкий.

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Отметим, что 13 ноября Фокус рассказывал, как за год изменились цены на продукты в Украине. Кроме того, аналитики подсчитали, как изменилась стоимость рождественской корзины в 2023 году. Отмечается, что теперь на покупку продуктов для основных блюд украинцам придется потратить на 800 гривен больше, чем в 2022 году.