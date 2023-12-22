Платить за деликатесы: как подорожала рождественская корзина в 2023 году
Аналитики подсчитали, что в 2023 году для того, чтобы приготовить традиционные блюда к праздникам, украинцам придется потратить больше 800 гривен.
Стоимость рождественской корзины для украинцев в 2023 будет дороже на 11%, в отличие от 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Офиса эффективного регулирования (BRDO).Важно
Так, чтобы приготовить 12 традиционных блюд, украинцам нужно купить продукты и потратить на это придется, в среднем, 882 гривны. Отмечается, что в 2022 году украинцы тратили на приготовление 796 гривен. В текущем году подорожали следующие продукты:
- мед — на 29%;
- капуста — на 77%;
- рыба (карп — на 32%, сельдь — на 26%);
- морковь — на 19%.
В то же время есть продукты, которые за год подешевели. Это:
- гречка — на 59%;
- свекла на 64%;
- лук — на 41%.
Как велся подсчет
За основу сотрудники BRDO приняли актуальные цены на продукты в крупнейших торговых сетях Украины. Считали в расчете на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных 12 рождественских блюд:
- кутьи:
- компота;
- постных борща;
- голубцов;
- тушеных капусты и фасоли;
- маринованных грибов;
- печеного карпа;
- маринованной сельди;
- пампухов;
- вареников.
Что больше всего подорожает в декабре
В этом году на стоимость рождественской продуктовой корзины напрямую влияет ситуация на украино-польской границе, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Но даже если перевозчики откажутся от блокировки границы, праздничный стол к Рождеству для украинцев все равно подорожает.
Высоцкий разделил для прогноза продукты на несколько групп. Первая из них — базовые социальные продукты, то есть крупы и овощи борщевого набора.
"Здесь, к счастью, мы фактически полностью обеспечиваемся внутренним производством. Никаких ценовых колебаний нет и не предвидится", — заверил он, добавив, что ряд продуктов из этой группы сейчас дешевле по сравнению с прошлогодними ценами. В частности, это лук, морковь, яйца и гречка. Базовыми продуктами украинцев обеспечивают отечественные производители, поэтому здесь инфляции нет.Важно
А вот импортные продукты вполне могут подорожать, потому что дорожает логистика, ведь путь в объезд получается значительно длиннее.
К слову, 13 ноября Фокус рассказывал, как за год изменились цены на продукты в Украине.