Платить за деликатесы: как подорожала рождественская корзина в 2023 году

Аналитики подсчитали, что в 2023 году для того, чтобы приготовить традиционные блюда к праздникам, украинцам придется потратить больше 800 гривен.

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Стоимость рождественской корзины для украинцев в 2023 будет дороже на 11%, в отличие от 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Офиса эффективного регулирования (BRDO).

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Цены будут еще больше: в Украине резко подорожал один из самых важных продуктов

Так, чтобы приготовить 12 традиционных блюд, украинцам нужно купить продукты и потратить на это придется, в среднем, 882 гривны. Отмечается, что в 2022 году украинцы тратили на приготовление 796 гривен. В текущем году подорожали следующие продукты:

мед — на 29%;

капуста — на 77%;

рыба (карп — на 32%, сельдь — на 26%);

морковь — на 19%.

В то же время есть продукты, которые за год подешевели. Это:

гречка — на 59%;

свекла на 64%;

лук — на 41%.

Как велся подсчет

За основу сотрудники BRDO приняли актуальные цены на продукты в крупнейших торговых сетях Украины. Считали в расчете на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных 12 рождественских блюд:

кутьи:

компота;

постных борща;

голубцов;

тушеных капусты и фасоли;

маринованных грибов;

печеного карпа;

маринованной сельди;

пампухов;

вареников.

Что больше всего подорожает в декабре

В этом году на стоимость рождественской продуктовой корзины напрямую влияет ситуация на украино-польской границе, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Но даже если перевозчики откажутся от блокировки границы, праздничный стол к Рождеству для украинцев все равно подорожает.

Высоцкий разделил для прогноза продукты на несколько групп. Первая из них — базовые социальные продукты, то есть крупы и овощи борщевого набора.

"Здесь, к счастью, мы фактически полностью обеспечиваемся внутренним производством. Никаких ценовых колебаний нет и не предвидится", — заверил он, добавив, что ряд продуктов из этой группы сейчас дешевле по сравнению с прошлогодними ценами. В частности, это лук, морковь, яйца и гречка. Базовыми продуктами украинцев обеспечивают отечественные производители, поэтому здесь инфляции нет.

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Цены в Украине растут не так быстро: что влияет на стоимость товаров

А вот импортные продукты вполне могут подорожать, потому что дорожает логистика, ведь путь в объезд получается значительно длиннее.

К слову, 13 ноября Фокус рассказывал, как за год изменились цены на продукты в Украине.