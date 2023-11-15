Цены будут еще больше: в Украине резко подорожал один из самых важных продуктов

В Украине цены на молочное сырье в начале ноября в среднем выросли на 68 копеек – до 13,44 грн/кг без НДС. Подорожали почти все виды молочной продукции.

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В Украине вскоре подорожают молочные продукты, поскольку производителям придется пересмотреть ценники на фоне роста закупочных цен. Об этом предупреждают в Ассоциации производителей молока.

Так, отмечается, что в Украине цены на молочное сырье в начале ноября в среднем выросли на 68 копеек – до 13,44 грн/кг без НДС. Средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 13,78 грн/кг без НДС – это на 84 копеек больше, чем в начале октября.

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То есть возрастают закупочные цены, а поэтому производителям придется пересмотреть ценники на готовую продукцию, чтобы избежать убытков. Это повлияет на конечную стоимость продуктов для потребителей. Цены на молоко экстра качества в хозяйствах уже варьируется от 13,10 до 14,25 грн/кг без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 13,78 грн/кг без НДС. За последний месяц цена его выросла на 84 копейки. Что касается стоимость молока высшего качества, то она колеблется на уровне 14,25 грн/кг без НДС.

Как менялись цены на молочную продукцию в Украине Фото: ABM

Средняя цена на молоко первого сорта составила 12,75 грн/кг без НДС и увеличилась на 36 коп. по сравнению с результатами предварительного мониторинга, колеблясь от 12,50 до 13,00 грн/кг.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили считает, что закупочные цены повышаются вынужденно, поскольку на внутреннем рынке существует нехватка молочного сырья. И перерабатывающим предприятиям приходится конкурировать за сырье и покупать его у фермеров, которые предлагают более высокую цену.

Дорожают также и логистические услуги, растут затраты на корма, поскольку увеличивается себестоимость их производства. Меняются цены и на другие закупочные ингредиенты.

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"Однако во второй половине декабря не стоит исключать определенного снижения цен на молоко экстра сорта из-за ожидаемого уменьшения потребности перерабатывающих предприятий в сырье, которые к тому моменту выполнят предновогодние контракты. В период новогодних праздников для молочного рынка характерен период затишья", – рассказал Кухалейшвили.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи. Все потому, что весной сельхозтоваропроизводителям удалось увеличить площадь посева гречихи на 20 тысяч гектаров, до 141,5 тысячи гектаров.

Также напомним, что в ноябре цены на коммунальные услуги для потребителей не изменятся, но в 2024 году тарифы вырастут.