Ціни будуть ще більшими: в Україні різко подорожчав один із найважливіших продуктів

В Україні ціни на молочну сировину на початку листопада в середньому зросли на 68 копійок — до 13,44 грн/кг без ПДВ. Подорожчали майже всі види молочної продукції.

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В Україні незабаром подорожчають молочні продукти, оскільки виробникам доведеться переглянути цінники на тлі зростання закупівельних цін. Про це попереджають в Асоціації виробників молока.

Так, зазначається, що в Україні ціни на молочну сировину на початку листопада в середньому зросли на 68 копійок — до 13,44 грн/кг без ПДВ. Середня закупівельна вартість молока екстра ґатунку становила 13,78 грн/кг без ПДВ — це на 84 копійок більше, ніж на початку жовтня.

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Тобто зростають закупівельні ціни, а тому виробникам доведеться переглянути цінники на готову продукцію, щоб уникнути збитків. Це вплине на кінцеву вартість продуктів для споживачів. Ціни на молоко екстра якості в господарствах уже варіюється від 13,10 до 14,25 грн/кг без ПДВ.

Вищий сорт у середньому коштує 13,78 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна його зросла на 84 копійки. Щодо вартості молока вищої якості, то вона коливається на рівні 14,25 грн/кг без ПДВ.

Як змінювалися ціни на молочну продукцію в Україні Фото: ABM

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 12,75 грн/кг без ПДВ і збільшилася на 36 коп. порівняно з результатами попереднього моніторингу, коливаючись від 12,50 до 13,00 грн/кг.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі вважає, що закупівельні ціни підвищуються вимушено, оскільки на внутрішньому ринку існує нестача молочної сировини. І переробним підприємствам доводиться конкурувати за сировину і купувати її у фермерів, які пропонують вищу ціну.

Дорожчають також і логістичні послуги, зростають витрати на корми, оскільки збільшується собівартість їх виробництва. Змінюються ціни й на інші закупівельні інгредієнти.

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"Однак у другій половині грудня не варто виключати певного зниження цін на молоко екстра ґатунку через очікуване зменшення потреби переробних підприємств у сировині, які до того моменту виконають передноворічні контракти. У період новорічних свят для молочного ринку характерний період затишшя", — розповів Кухалейшвілі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Усе тому, що навесні сільгосптоваровиробникам вдалося збільшити площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів, до 141,5 тисячі гектарів.

Також нагадаємо, що в листопаді ціни на комунальні послуги для споживачів не зміняться, але у 2024 році тарифи зростуть.