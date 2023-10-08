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Економіка

"Молочка" дорожчає: в Україні за рік підвищилися ціни практично на всі молочні продукти

Україна, підвищення цін на молочні продукти, Асоціація виробників молока
Фото: Freepik | Молочні продукти в Україні продовжують дорожчати через низку факторів

Не підвищилися ціни лише на питний йогурт, який коштує навіть дешевше, ніж торік.

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В Україні за рік подорожчали майже всі молочні продукти, повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ). Фахівці асоціації провели моніторинг "молочки" в останню декаду вересня і склали свої прогнози щодо ситуації на внутрішньому ринку.

"Подальше зростання цін на молочні продукти очікується в жовтні через нестачу молока-сировини на внутрішньому ринку і підвищення закупівельних цін", — підкреслив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

На думку фахівців асоціації, якщо молочні продукти продовжать суттєво дорожчати в перспективі, то це може призвести до скорочення їх споживання українцями, оскільки їх платоспроможність залишається обмеженою в умовах війни.

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  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на кінець вересня в середньому коштує 40,45 гривень за літр, що на +7% більше порівняно до минулорічного періоду.
  • Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 50,91 гривень за літр, що на +3,16% дорожче ніж торік.
  • Сметана жирністю 15% в різній тарі в кінці вересня в середньому коштувала 110,73 гривень за літр. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на +16%.
  • Ціна на йогурт питний в середньому навіть знизилася на -0,53% порівняно з минулорічною ціною.
  • Сир кисломолочний жирністю 9% коштував 187,70 гривень за кілограм. Продукт подорожчав на +8,93%.
  • Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 350,09 гривень за кілограм, що на +14,87% дорожче ніж торік.

Експерт зазначив, що неоднозначна ситуація склалася на ринку українських сирів. З одного боку, подешевшали сири "Український" та "Маасдам". З іншого боку, ціни на сири "Гауда" та "Моцарелла" продовжили йти вгору.

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Однак у жовтні темпи росту цін на молоко пастеризоване, кефір, йогурт питний, вершкове масло жирністю 73% певною мірою скоротилися порівняно до вересня 2023 року. Вірогідно, переробні підприємства утримуються від суттєвого підвищення цін на низку молочних продуктів, попри збільшення собівартості виробництва, щоб не втратити споживачів", — підсумовує Кухалейшвілі.

На думку аналітика, ймовірними причинами подорожчання майже усіх молочних продуктів, які входять до споживчого кошику українців, порівняно до минулого року є зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, зростання закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні — серпні цьгоріч та скорочення поголів’я худоби після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, поєднання фруктів і молока може здатися привабливим, але воно може мати деякі вельми несприятливі наслідки для організму.

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