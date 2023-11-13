Дорогое молоко и дешевые яйца: как за год изменились цены на продукты в Украине

Несмотря на то, что украинцы часто жалуются на непомерные цены в магазинах, данные Государственной службы статистики показывают, что стоимость некоторых продуктов в магазинах наоборот — дешевеют.

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Хотя инфляция в Украине замедляется, за год (с октября 2022 по октябрь 2023 года) подорожали почти все продукты, услуги и товары. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились цены за год

В целом динамика роста цен начала замедляться. Например, в сентябре 2023-го показатели роста были на уровне 7,1%, тогда как последний месяц лета — 8,6%, а в июле — 11,3%. Больше всего повысились цены на услуги ресторанов и гостиниц — на 15,4%. На более чем 10% прибавили в стоимости:

жилищно-коммунальные услуги — на 13,1%;

образование — 12,7%;

товары и услуги — 12,4%;

безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия — 11%.

Продукты в период с октября прошлого года и до октября 2023 подорожали, в целом, на 2%. Фото: Госстат

За услуги в сфере здравоохранения украинцы теперь платят на 9,1% больше. Услуги транспорта (горючее, масло, железнодорожные и автоперевозки) — на 6,8%. Связь за год подорожал на 4,5%.

Также повысились цены на:

бытовые предметы и техника, содержание жилья — 2,5%;

пищевые продукты — 2%;

сфера отдыха и культуры — 0,6%.

В то же время продолжает дешеветь одежда и обувь. Покупая эти товары, граждане тратят на 4,2% меньше.

Что происходят с ценами на продукты

По данным Госстата, продукты в период с октября прошлого года и до октября 2023 подорожали, в целом, на 2%. В лидерах здесь — мясо и мясопродукты, которые прибавили в цене на 13,7%. На более чем 10% подорожали следующие продукты:

9,7% — молоко;

9,4% — масло;

8,7% — хлеб;

8,3% — сыр и творог;

6,6% — рыба и продукты из рыбы;

1,7% — макароны.

Но есть и продукты, которые подешевели. Например:

овощи — на 20,2%;

яйца — на 15,2%;

масло — на 11,4%;

фрукты — на 7,6%;

хлебопродукты — на 1,8%;

сахар — на 0,6%.

Что происходит с инфляцией

По данным Госстата, в октябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (если сравнить с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,3% после 7,1% в сентябре.

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Отмечается, что до полномасштабной войны инфляция на уровне 5% (плюс-минус 1 процентный пункт) считалась Национальным банком Украины (НБУ) как оптимальная в среднесрочной перспективе.

Ранее аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. По подсчетам аналитиков, реальный ВВП страны в 2023 году подрастет на 4,5%, хотя еще в 2022 году показатели ВВП рухнули почти на 30% из-за полномасштабного вторжения России.