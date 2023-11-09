Как в 2020 году: в Украине подсчитали, каков сейчас уровень инфляции и что с ценами

На потребительском рынке в октябре наибольший рост демонстрировали такие продукты, как овощи и яйца. Они подорожали на 14 и 10% соответственно.

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Полномасштабная война с Россией сильно подкосила экономический рост Украины в 2022 году. Однако сейчас ситуация постепенно выравнивается, поскольку нашей стране благодаря финансовой поддержке со стороны западных партнеров удалось остановить падение экономических показателей. Как итог, уже в октябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,3% после 7,1% в сентябре — это самый низкий показатель с декабря 2020 года, сообщают в Государственной службе статитистики (Госстат).

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2023 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в сентябре. Фото: Госстат

Как свидетельствуют данные Госстата, по сравнению с августом инфляция составила 0,8%, а с начала года – 3,8%. На потребительском рынке в октябре наибольший рост – на 14% и 10% – продемонстрировали овощи и яйца, но они все равно на 15-20% дешевле, чем были в прошлом году.

Отмечается, что до полномасштабной войны инфляция на уровне 5% (плюс-минус 1 процентный пункт.п.) рассматривалась Нацбанком как оптимальная в среднесрочной перспективе. Но сейчас действенность рыночных инструментов снижается, а высокая неопределенность в условиях полномасштабных боевых действий делают невозможным осуществление традиционной монетарной политики.

Инфляция в Украине: о чем говорят данные Нацбанка

В последнем Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ сообщалось, что уровень потребительской инфляции в годовом измерении в Украине по итогам сентября 2023 года составил 7,1%.

"Для содержания умеренной инфляции НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке", — отметили в НБУ.

Тем временем аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Теперь эксперты считают, что реальный ВВП страны в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г), тогда как в прошлом году показатели ВВП рухнули почти на 30%.

Также по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, из-за вторжения РФ Украина потеряла треть ВВП, а на оборону тратит больше, чем зарабатывала в мирное время.