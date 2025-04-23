Снимал с воинского учета за $50 тысяч: в Киеве задержан организатор схемы (фото)

В Киеве 34-летний мужчина торговал документами о снятии с воинского учета, а также медицинскими справками с поддельными диагнозами. Свои услуги он оценивал в 50 тысяч долларов.

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О задержании дельца сообщила столичная полиция.

Правоохранители заявляют, что киевлянин через знакомых подыскивал мужчин, желающих уклониться от воинской службы. Он предлагал им изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или медицинскую справку с нужным диагнозом. Также он помогал мужчинам выехать из страны.

Подозреваемый имел связи с медучреждениями и мог достать настоящие документы. Полицейские задержали дельца, во время обысков по его месту жительства, в автомобиле и гараже они нашли почти 30 000 долларов, 1 140 евро, более 26 000 гривен наличными, черновые записи, автомат и магазин с патронами к нему, а также гранаты.

У него изъяли поддельное удостоверение работника правоохранительного органа. На основании доказательств следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн гривен. Суммарно ему грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские недавно задержали мужчину, стрелявшего из автомата во дворе жилого дома в Днепропетровской области.

Полицейские в Киеве ранее задержали подростков, избивших военного в Гидропарке. По факту случившегося открыто уголовное производство.