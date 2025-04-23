Знімав з військового обліку за $50 тисяч: у Києві затримали організатора схеми (фото)

У Києві 34-річний чоловік торгував документами про зняття з військового обліку, а також медичними довідками з підробленими діагнозами. Свої послуги він оцінював у 50 тисяч доларів.

Related video

Про затримання ділка повідомила столична поліція.

Правоохоронці заявляють, що киянин через знайомих підшукував чоловіків, охочих ухилитися від військової служби. Він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з відміткою про зняття з обліку або медичну довідку з потрібним діагнозом. Також він допомагав чоловікам виїхати з країни.

Підозрюваний мав зв'язки з медзакладами та міг дістати справжні документи. Поліцейські затримали ділка, під час обшуків за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі вони знайшли майже 30 000 доларів, 1 140 євро, понад 26 000 гривень готівкою, чорнові записи, автомат і магазин із патронами до нього, а також гранати.

У нього вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу. На підставі доказів слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн гривень. Сумарно йому загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські нещодавно затримали чоловіка, який стріляв з автомата у дворі житлового будинку в Дніпропетровській області.

Поліцейські в Києві раніше затримали підлітків, які побили військового в Гідропарку. За фактом події відкрито кримінальне провадження.